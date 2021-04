Andra Voloș, supusă unei intervenții chirurgicale. Ce s-a întâmplat cu fosta iubită a lui Bogdan Mocanu

Andra Voloș a stat o perioadă lungă de timp pe buzele tuturor. Aceasta a impresionat cu frumusețea sa răpitoare și trupul de invidiat, însă a devenit o figură foarte controversată după despărțirea de cântărețul Bogdan Mocanu.

Focoasa șatenă se mândrește cu cele mai apetisante forme și nu ezită să își afișeze trupul de zeiță pe rețelele sociale. De asemenea, fotomodelul ține foarte mult la aspectul său fizic, lucru pentru care a decis sa apeleze la o intervenție chirurgicală.

Ce intervenție chirurgicală și-a făcut Andra Voloș

În urmă cu o zi, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu le-a dezvăluit prietenilor săi că este pregătită să schimbe ceva la aspectul său fizic. Mai mult decât atât, Andra Voloș s-a filmat î cabinetul medicului estetician, iar alături de ea a fost Andreea Ardelean, cea mai bună prietena.

Focoasa bruneta nu le-a spus celor 506 mii de urmăritori despre ce operație este vorba până nu a trecut cu bine peste intervenție. Aceasta a mai mărturisit că nu a fost neapărat un moft, ci a avut probleme de când era mică cu deviația de sept și cu polipii nazali, lucru care a făcut-o să apeleze la o rinoplastie.

Imediat după intervenția chirurgicală, Andra Voloș le-a povestit prietenilor virtuali că se simte bine și că este extrem de entuziasmată.

"Este vorba despre rinoplastie. În sfârșit mi-am făcut nasul, îmi doream de foarte mult timp să am un nas perfect, pentru că știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine și sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt pentru faptul că nu o să mai am probleme cu deviația de sept și polipii.", a spus ea printr-un InstaStory.

Șatena a mai mărturisit că a primit o mulțime de întrebări despre cât de dureroasă este această operație, iar răspunsul său a venit imediat. Aceasta a dezvăluit faptul că intervenția nu este una dureroasă, doar că există impresia unui nas înfundat.

"Pentru mine nu a fost o nevoie foarte mare, e vorba de un mic moft și aveam și foarte mari probleme cu respirația, mai ales când dormeam. Când eram răcită și venea nopatea pentru mine era groaznic, pentru că de multe ori aveam tendința de a mă sufoca, nu aveam aer, nu respirat deloc pe nas și mai aveam și atacuri de panică.", a mai povestit Andra Voloș despre experiența pe care a trăit-o înainte de această operație estetică.

De asemenea, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a fost externată astăzi și este extrem de fericită că se întoarce acasă. Aceasta le-a urat prietenilor virtuali care au susțiut-o o zi frumoasă și le-a mulțumit pentru toate mesajele frumoase.