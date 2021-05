Adda a trecut recent prin momente de spaimă pe mare. Ce a povestit despre călătoria sa cu soțul și cu chef Scărlătescu

În sezonul 3 al emisiunii „Asia Express” am putut s-o vedem pe Adda făcând echipă cu partenerul său de viață și cei doi au reușit să treacă prin zeci de misiuni dificile, demonstrând nu doar că au curaj, ci și un puternic spirit aventurier.

Adda a tras o sperietură de zile mari în vacanța petrecută cu soțul său și Cătălin Scărlătescu

Totuși, recent, cei doi soți au trecut printr-o experiență destul de periculoasă, despre care artista a oferit detalii pe pagina sa de Instagram. Extrem de sinceră, Adda a recunoscut faptul că a plâns și că „și-a spus toate rugăciunile” semn că peripețiile trăite i-au adus senzații tari și doze uriașe de adrenalină.

În timp ce cântăreața experimenta numeroase emoții, Cătălin Scărlătescu părea că se distrează și că, pentru el, situația este sub control. Iată mai jos prin ce aventură a trecut Adda, în ultima sa vacanță petrecută în Grecia:

„Inainte si dupa jihad.Aseara am ancorat intr-un golf dragut,dupa un drum putin agitat pe mare.La cateva minute dupa ce ne-am pus sa mancam, marea a inceput sa se agite raaau si sa bata tare vantul.

Cel mai safe a fost sa plecam de acolo pentru ca nu e bine sa ramai ancorat intre stanci cand vremea nu e ok (cunoscatorii stiu asta).Asa ca am plecat. Ne astepta un drum de 4 ore(teoretic). Dar a durat de la 11:30 pana la 6:30 dimineata. Am avut parte de cea mai infricosatoare experienta din viata noastra.FURTUNA pe mare. Pentru cunoscatori- 35 de noduri vant frontal, timp de 7 ore si valuri de 2/3 m. Barca trosnea din toate incheieturile,ne izbeam de pereti, nu puteam merge normal pentru ca ajungeam pe jos😂 zici ca bausem tot alcoolul din lume.

Imaginati-va cele mai urate serpentine + cele mai urate turbulente si inmultiti totul cu 10000. A inceput sa intre apa prin hublourile securizate,puntea era inundata. La fel si spatele. Barca de salvare era in moarte clinica😂.Unii dintre noi au scapat de toata mancarea buna din stomac,altii (printre care si eu)sateau cu punga in mana.😂 Eu evident ca am plans si mi-am spus toate rugaciunile. Mi-am amintit de toti sfintii,arhanghelii,fratii si verisorii lor.Inclusiv de gasca lor de prieteni.😂

Colac peste pupaza,s-a defectat din cauza vremii dispozitivul care ne arata directia.Iar skipperul nostru,Cristi a fost nevoit sa se uite pe telefon pe gps ca sa vada pe unde sa mergem pentru ca trebuia sa viram la dreapta spre continent si urma o insula mica pe care trebuia sa o ocolim.😂 A inceput sa sune statia. Auzeam rusi care spuneam SOS. Efectiv era apocalipsa.Skiperul nostru a fost erou,jur! Era ud din cap pana in picioare si venea mereu sa imi puna mana rece pe frunte si sa ma linisteasca pentru ca eram cea mai panicata de acolo.😂 Asa ca ii multumesc,pentru ca a fost genial. Si lui Mari❤️care nu are insta. A avut grija de noi TOTI. A stat treaza pe pozitie si ne-a ajutat sa trecem peste. Cata era saracu cu capul in punga😂Eu ma rugam cu punga in mana.

Scarlatescu radea si dansa😂pentru ca el a trait lucruri mai rele pe mare. Insa pentru noi a fost fucking botezul! O vacanta cu de toate!N-o s-o uitam. A2a poza a fost facuta imediat dupa😂”, a povestit cu lux de amănunte Adda, spre deliciul fanilor.

Așa cum era de așteptat, postarea a devenit virală și a adunat mai bine de optsprezece mii de aprecieri și numeroase comentarii din partea fanilor, care au fost impresionați de dezvăluirile făcute de cântăreață.

