Cum arată Adelina Chivu la 41 de ani. Soția lui Cristi Chivu are un corp de invidiat, după două nașteri

Fosta prezentatoare de știri sportive se poate considera un om împlinit. Trăiește de ani buni în Italia, alături de soțul ei, Cristi Chivu, și de cele două fiice. Mai mult, este ectivă pe rețelele sociale, acolo unde împărtășește cu fanii imagini din viața personală sau de familie.

Citește și: Cristi Chivu, la 41 de ani. Ce mesaj a primit de ziua lui de la soție, Adelina Chivu

Imagini inedite cu Adelina Chivu, la 41 de ani. Cum se menține în formă soția lui Cristi Chivu

Una dintre cele mai frumoase femei românce trăiește de ani buni la Milano, renunțând la cariera în televiziune pentru a se căsători, la acea vreme, cu unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la noi și pentru a-și întemeia o familie.

Ea și Cristi Chivu, actualul antrenor al clubului de tineret Inter Milano, trăiesc o frumoasă poveste de iubire de peste un deceniu și au împreună două fiice adolescente, pe Natalia și pe Anastasia, de 14, respectiv 12 ani.

O fire discretă, Adelina Chivu are apariții mai mult în online decât în spațiul public sau la evenimente, iar imaginile postate pe rețelele sociale vorbesc de la sine! Frumoasa brunetă are un trup de invidiat la cei 41 de ani și nu ezită să se afișeze în cea mai bună formă a sa.

Spre deosebire de alte vedete, fosta prezentatoare de știri sportive apare naturală în fotografiile ei, fără să aplice filtre sau să încerce să distorsioneze imaginile. Aici, moștenirea genetică își spune cuvântul.

Pentru că trăiește de mulți ani în Italia, acolo stilul de viață este unul mult mai echilibrat. Dieta mediteraneană, conform specialiștilor, este una dintre cele mai sănătoase, iar asta pentru că se bazează pe preparate din pește, legume, fructe, ulei de măsline.

Citește și: Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu, atrage toate privirile în mediul online. Cum s-a fotografiat

„Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă (n.r.- cu greutatea). Eu până la 35 de ani nu am ținut dietă și nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând.

Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem. Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat”, a mărturisit soția lui Cristi Chivu, pentru OkMagazine!.

În luna iulie, Adelina și Cristian Chivu împlinesc 15 ani de la nuntă. De ziua sa de naștere, în octombrie anul trecut, bruneta i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram: „Nimic nu se compară cu tine! Te iubesc! La mulți ani!”.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY