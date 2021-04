Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații estetice. Concurenta de la iUmor acoperită doar de măști nu s-a mai ascuns

Bia Khalifa a ajuns în atenția tuturor după apariția incendiară din platoul iUmor, acolo unde și-a acoperit zonele intime doar cu câteva măști de protecție medicale.

Deși numărul său de la iUmor nu a reușit să impresioneze jurații, Bia Khalifa a rămas întimpărită în mintea multor persoane ca o prezență controversată. Bia Khalifa și-a făcut contul pe Only Fans când era minoră, a scos banii când era majoră și este o împătimită a operațiilor estetice. Ea a declarat în nenumărate rânduri că este fericită atunci când își mai face câte o intervenție.

De curând, aceasta a postat o serie de fotogarfii pe contul său de Instagram în care arată tuturor cum era Bia Khalifa înainte să intre pe mâna medicilor esteticieni.

Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații estetice - Foto

Blonda și-a făcut nenumărate intervenții la nas, la buze, la sâni și la fese ca să arate precum o păpușică. Cu toate că a intervenit și asupra corpului ei, din fotografii se poate observa că Bia Khalifa era posesoarea unui trup de invidiat încă de când era mică și nu dăduse de gustul intervențiilor.

Schimbarea este vizibilă, și cu siguranță și-a dorit să arate într-un alt fel. În ceea ce privește operațiile estetice, Bia Khalifa a mărturisit într-un interviu pentru Antena Stars că pentru ea aceste intervenții reprezintă o necesitate.

"O să devin într-o zi de plastic, iar Barbie o să fie geloasă pe mine.", a mai mărturisit ea despre aspectul său fizic.

În ceea ce privește intervențiile chirurgicale, Bianca a povestit despre toate operațiile pe care le are din cap până în picioare. Aceasta a zis că are o liposucție abdominală, o intervenție la nivelul șoldurilor, la nivelul bustului, dar și a nasului, iar în viitorul apropiat își dorește și mai multe operații estetice.

Cine este Bia Khalifa, prima femeie din România cu OnlyFans

Bia Khalifa o anumită pătură socială de adolscenți și adulți în devenire familiaizați cu digitalizarea și tehnologia, dar care refuză să se ancoreze în realitatea actuală. Drept exemplu, toată lumea a fost uimită de blonda că nu știe personalități din România și nu este interesată să descopere ce au făcut notabil, ea considerând că sunt inutile astfel de informații dacă nu îi schimbă viața în vreun fel.

Deși numărul său de la iUmornu a reușit să impresioneze jurații, destănuirile sale în ceea ce privește viața sa personală i-a surprins pe toți. Aceasta a mărturisit faptul că se simte fericită atunci când cheltuie bani sau se operează.

Bianca le-a mărturisit celor trei jurați care sunt pasiunile sale, iar pe primul loc se numără muzica. Cântă ceea ce simte și are la activ trei piese, ultima sa piesă fiind numită "Trendsetter". La cei 20 de ani, Bianca este de-a dreptul superbă și nu ezită să își expună formele provocatoare în fața admiratorilor de pe rețelele sociale.

"M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", a mai spus ea într-un interviu pentru Antena Stars.