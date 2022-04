Cum arată Bogdan de la Ploiești după operația suferită de curând. Cântărețul a împărtășit primele imagini cu el pe internet

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele de la noi din țară, iar succesul său în muzică i-a adus mii de fani în România, cât și în afară. Acesta a suferit o operație la nivelul nasului și a apărut pe rețelele de socializare cu bandaje pe față.

Cântărețul Bogdan de la Ploiești, cunoscut pentru colaborările cu Theo Rose și nu numai, a avut nevoie de ajutorul medicilor și a suferit o operație la nivelul nasului. Este vorba de o intervenție care i-a rezolvat problemele cu deviația de sept de care suferea.

Artistul a făcut câteva declarații în mediul online, unde a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

‘’Haideți să vorbesc și eu despre operația pe care am făcut-o. Așa este normal și consider că trebuie să știți și voi anumite chestii. Deci, vă sfătuiesc din toată inima mea să vă operați, cei ce aveți probleme cu deviația de sept nazal, pentru că nici nu vă închipuiți cum o să respirați după. În al doilea rând, nu doare deloc și cred că trebuie să vă găsiți timpul necesar pentru că se merită. Sunt foarte fericit, după cum se vede. Mi-a ieșit destul de bine, aștept să mi se dezumfle năsucul, vârful nasului. Și vă iubesc, vă mulțumesc din toată inima că v-ați gândit la mine și de abia aștept să revin pe scenă. Cred că va fine bine și cu vocea, și cu tot pentru că nu se mai putea’’, a spus Bogdan de la Ploiești pe Story, potrivit spynews.ro.

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai îndrăgiți cânăreți de manele din România. Artistul știe să facă show oriunde merge, iar dacă vrei să îi ai invitat la petrecerea ta, trebuie să scoți o sumă frumușică de bani din buzunar.

Artistul se duce la evenimente private, nunți, botezuri, unde interpretează live celebrele sale manele, iar oamenii se înghesuie să îl asculte.

Datorită notorietății sale atât pe plan național, cât și internațional, acesta cere sume frumoase de bani pentru a încânta inimile oamenilor cu melodiile sale care fac milioane de vizualizări.

Iată că, pentru a-l asculta live la petrecerea ta, alături de invitații de la eveniment, ar trebui să scoți din buzunar între 3.000 de euro, potrivit Cancan.ro.

