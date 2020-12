Cum arată bradul de Crăciun al Prințului William și Ducesei Kate Middleton. Cu ce se deosebește de alți pomi festivi din lume

Anul acesta, fiind un an dificil din cauza pandemiei de coronavirus, Crăciunul va fi sărbătorit diferit de regina Elisabeta a II-a. În trecut, ea își petrecea sărbătorile iarnă la Sandringham, proprietatea sa din Nordfolk.

Palatul Buckingham a anunțat că anul acesta regina Elisabeta, în vârstă de 94 de ani, și prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, vor petrece Crăciunul la Castelul Windsor, în afara Londrei, unde au petrecut majoritatea perioadei din martie până în prezent.

🎄✨Dressed with hundreds of iridescent glass and mirrored ornaments, the magnificent 20ft Norway spruce tree is pictured in St George’s Hall.



Explore the festive makeover at #WindsorCastle which is now open to the public. Head to @RCT to find out more. pic.twitter.com/dE4XgryJQa