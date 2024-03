Cum arată casa de la țară în care a copilărit Cătălin Bordea. Comediantul a fost crescut de bunica lui în Botoșani

Cătălin Bordea, juratul iUmor, se mândrește cu familia lui și are o iubire și un respect deosebit pentru bunica lui, Aspazia, care l-a crescut.

Cătălin Bordea se laudă mereu cu felul în care a fost crescut și nu îi e rușine să spună de unde a plecat și că a copilărit la țară. De multe ori, comediantul s-a fotgrafiat și filmat alături de bunica lui, singura femeie importantă din viața lui, după ce mama artistului a murit în urmă cu câteva luni.

Cum arată casa de la țară a lui Cătălin Bordea

El de mândrește cu casa în care a crescut în Botoșani, unde a pretrecut cei mai frumoși ani ai săi în copilărie, când bunica lui îl răsfăța și avea grijă de el.

Cu un respect infinit pentru bunica lui, Cătălin a povestit în numeroase rânduri în timpul show-urilor sale de stand-up despre întâmplările amuzante din copilărie. Bunica lui l-a făcut să își descopere creativitatea, moștenind simțul umorului de la ea.

Pentru că nu îi e rușine că a crescut la țară, în urmă cu mai mult timp, Cătălin a filmat curtea și casa de la țară în care bunica lui Aspazia încă locuiește.

El a filmat curtea, casa, dar și camerele în care a copilărit, fără să ocolească toaleta din curte. Cu simțul umorului caracteristic, a prezentat toate obiectele din curte.

Comediantul le-a demonstrat fanilor că nu își neagă rădăcinile și că pentru el este important să rămână modest, arătându-le oamenilor locul unde au început toate poveștile lui cu umor.

„Este foarte important în viață să fii modest și să nu uiți de unde ai plecat”, a spus comediantul în filmarea de pe YouTube.

Bunica lui locuiește în continuare la Botoșani și are grijă de gospodărie. Cătălin o vizitează des și stau împreună la povești, amintindu-și lucruri din copilăria comediantului.

La începutul acestui an, comediantul și-a pierdut mama

Cătălin Bordea și-a pierdut mama la sfârșitul lunii ianuarie, femeia fiind răpusă de cancer. Mama comediantului s-a stins din viață la numai 55 de ani, după ce, în urmă cu șase ani, a fost diagnosticată cu cancer.

Cătălin Bordea a acordat un interviu în care a vorbit despre evenimentele neplăcute care s-au întâmplat în ultima perioadă în viața sa. Comediantul a mărturisit că încearcă să rămână puternic pentru cei dragi.

„Am stabilit și cu Nelu Cortea că am un fel de supradoză de doliu. Nici nu am ieșit din doliu de divorț că am dat în doliu de mamă. Fac față pentru că nu am de ales.

Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru. Am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic.

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini.”, a declarat Bordea pentru Cancan, citat de digifm.ro.