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Cum arată casa Gabrielei Cristea din Italia, după începerea lucrărilor de renovare. Vedeta, surprinsă: „Șoc am avut”

Gabriela Cristea și-a prezentat casa din Italia.Iată cum arată proprietatea vedetei.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:28 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:34
Cum arată casa Gabrielei Cristea din Italia, după începerea lucrărilor de renovare | Facebook
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Gabriela Cristea și Tavi Cloda și-au achiziționat o proprietate în Italia. Acesta au filmat locul și au prezentat planurile pe care le au.

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Cum arată casa Gabrielei Cristea din Italia

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Gabriela Cristea și Tavi Cloda au achiziționat o proprietate în Abruzzo, Italia. Vedeta a postat imagini cu locul și a vorbit despre planurile de viitor.

„Vai de mine, deci am venit la casă, la casa noastră din Italia! (...) CARE CASĂĂĂ?!” spune ea în filmare.

Soțul, care o filmează, arată locul din fața prezentatoarei și se poate observa un excavator, paleți de lemn și o grămadă care pare formată din pereți dărâmați.

„Vai de capul meu! Deci, aceasta este CASA!” mai adaugă Gabriela Cristea.

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„Uite, a ieșit și vecina noastră, Luiza. A ieșit Luiza!” menționează vedeta în filmare, semn că deja își cunoaște vecinii și este apropiată de ei.

„Ce să facem? Trebuia făcută și asta!” spune Tavi Cloda. „Recuperăm cărămida, iubire!”

„Stai că am mai găsit eu niște cărămizi”, spune Gabriela, urcându-se pe dărâmături. „Mai durează un pic până sunt alese. Uite, s-au ales aici pe paleți. (...) Viața mea, cărămida mea! Am dat banii pe ea.”

Vedeta nu se putea opri să nu se minuneze de ce a rămas din casa cumpărată, dar și de peisajul idilic: „Este superb!”

Ea le spune urmăritorilor: „Uitați-vă și voi, fraților, cât suntem noi de balamucea! Că altfel nu pot să spun!”

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Proprietatea este în Abruzzo, o regiune la est de Roma, unde coasta Adriatică se întâlnește cu Munții Apenini. Are aproximativ 10.794 km² și circa 1,28 milioane de locuitori. Este una dintre cele mai muntoase regiuni din Italia, adăpostind cel mai înalt vârf din Apenini (Corno Grande din masivul Gran Sasso, cu 2.912 m), alături de parcuri naționale întinse (Parcul Național Abruzzo, Lazio și Molise, Parcul Național Gran Sasso și Monti della Laga, și Parcul Național Majella).

Gabriela Cristea a postat câteva imagini și cu locuința înainte de a o dărâma. Aceasta era specifică zonei rurale din Abruzzo, de deal și de câmpie, din cărămidă de lut ars, adesea alterată cu mortar tradițional.

Casa era destinată agriculturii, zona fiind renumită pentru producția de vin.

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Gabriela Cristea și Tavi Cloda au cumpărat proprietatea și inițial au spus că își doresc să o restaureze, dar ulterior au ajuns să o dărâme.

„A mai rămas puțin”, spune vedeta, în legătură cu ceea ce a mai rămas din casă după demolare. „Astea toate trebuie recuperate cumva sau duse la fier vechi.”

„Lemnul ăsta îl păstrăm pentru foc”, precizează Tavi.

„Și ce-o să fie aici!” menționează Gabriela. „Vezi că te uzi că stai în piscină”, își atenționează ea soțul, lăsând să se înțeleagă că au în plan să facă și o piscină exterioară chiar pe locul în care stătea Tavi Cloda în momentul filmării.

„Cică săptămâna viitoare se întinde terenul tot”, a mai spus ea.

„Și copacii ăștia luați de aici”, adaugă Tavi Cloda.

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„Mi-era doar să văd cum arată toamna la noi”, a mai spus Gabriela. „Jos în vie acum sunt strugurii ăia stafidiți!”

Pe lângă vie, familia Gabrielei Cristea se bucură și de măslini, iar ca decor au în curte iederă cățărătoare.

„S-ar putea să avem o veste bună”, menționează vedeta. Aceștia au fost anunțați de agentul italian că este posibil să acceseze niște fonduri din Italia, reușind să termine casa mai repede.

„S-ar putea să se poată”, spune ea.

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Gabriela Cristea a cerut ajutorul românilor care știu mai multe despre reabilitatea caselor în Italia: „Să ne ajutăm!” De asemenea, ea îi va ține la curent cu demersurile pentru casă, astfel încât dacă mai sunt doritori să știe care sunt pașii și la ce să se aștepte.

colaj gabriela cristea la casa din italia și casa înainte de demolare
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Filmarea a stârnit reacții controversate, de la situația caselor părăsite în România, până la posibilitatea de a dona banii respectivi. Cu toate acestea, au fost și voci care au spus că admiră ambiția vedetei de a construi două case.

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