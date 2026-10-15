Gabriela Cristea, enervată de soț! Cum a reușit să o supere Tavi Clonda la prima oră a dimineții

Gabriela Cristea le-a transmis urmăritorilor săi că a fost trezită chiar de soț într-o hărmălaie de nedescris. Ce s-a întâmplat și de ce s-a enervat vedeta pe Tavi Clonda la primele ore ale dimineții.

Gabriela Cristea și-a dorit să înceapă ziua cu puțin mai mult somn, însă planurile i-au fost date peste cap chiar de soțul ei, Tavi Clonda. După o noapte în care odihna a fost întreruptă de grija pentru una dintre fetițele sale, vedeta spera să recupereze câteva ore de somn. În realitate, a reușit să doarmă doar cinci minute în plus, iar dimineața a venit cu un motiv neașteptat de nemulțumire.

Gabriela Cristea, enervată de soț!

Seara nu a fost tocmai liniștită pentru prezentatoare. Una dintre fiicele sale a avut un coșmar, iar Gabriela a fost nevoită să facă mai multe drumuri între patul copilei și propriul pat, încercând să o liniștească și să se asigure că se simte în siguranță.

Pentru orice părinte, astfel de momente vin la pachet cu multă grijă, dar și cu ore de somn pierdute. Chiar dacă și-ar fi dorit să se odihnească fără întreruperi, vedeta a ales să fie alături de fiica sa, așa cum face orice mamă atunci când copilul are nevoie de ea.

După o asemenea noapte, câteva minute în plus petrecute în pat ar fi fost binevenite. Gabriela Cristea spera să profite de ele și să înceapă dimineața ceva mai odihnită.

Tavi Clonda i-a dat planurile peste cap încă de dimineață

Numai că liniștea pe care și-o dorea nu a durat prea mult. La primele ore ale dimineții, Tavi Clonda a început să facă gălăgie în garaj, iar sunetele au ajuns până la Gabriela, care încerca să se mai odihnească.

Astfel, cele cinci minute de somn câștigate cu greu au fost cam tot ce a reușit să obțină.

Gabriela a povestit întâmplarea cu sinceritatea și umorul care o caracterizează, arătând cum arată uneori diminețile într-o familie cu copii. Momentul a fost apreciat de către internauți, care i-au lăsat comentarii și aprecieri pe contul personal de instagram, acolo unde vedeta a și postat filmulețul.

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Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, și situațiile lor apar de multe ori în multe familii. De asemenea, Gabriela Cristea încearcă mereu să le arate fanilor săi că nu este o diferență prea mare între vedete și oamenii normali, iar viețile lor sunt de cele mai multe ori extrem de asemănătoare.