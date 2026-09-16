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Gabriela Cristea, mesaj puternic pe internet după ce i-au fost criticate fiicele: „Poți să te iei de mine, dar de copiii mei nu”

Gabriela Cristea a reacționat ferm în mediul online, după ce mai multe persoane i-au criticat copiii în urma unui videoclip în care apar împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 12:09 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:09
Gabriela Cristea, mesaj puternic pe internet după ce i-au fost criticate fiicele: „Poți să te iei de mine, dar de copiii mei nu” | Captură Facebook
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Gabriela Cristea este obișnuită deja cu activitatea din mediul online și cu valurile de comentarii negative. Însă, de această dată, vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit după ce mai multe persoane i-au criticat fiicele.

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Gabriela Cristea a răbufnit pe internet după ce i-au fost criticate fiicele

Gabriela Cristea, fostă prezentatoare TV, este cunoscută pentru viața de familie și își afișează, adesea, cele două fiice pe rețelele de socializare. Totuși, nu de puține ori, persoanele au fost răutăcioase, iar o parte dintre critici s-au îndreptat și asupra comportamentului celor două fetițe sau împotriva modului în care vedeta își excercită rolul de mamă.

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De această dată, Gabriela Cristea nu s-a mai putut abține și a decis să răspundă printr-un mesaj video persoanelor care îi critică familia.

„Poți să te iei de mine, poți să spui că nu-ți place cum vorbesc, cum mă comport, cum mă îmbrac sau ce fac ori ce postez. Sunt adult, sunt persoană publică și pot să duc o critică, dar de copiii mei nu te iei! Și vreau să spun lucrul acesta foarte clar, pentru că, după un video în care au apărut fetele mele, am citit câteva comentarii care mi-au lăsat... Gust amar e puțin spus. Nu pentru că cineva m-a jignit pe mine, pentru că cu asta sunt obișnuită, (...) ci pentru că niște adulți au simțit nevoia să spună niște lucruri groaznice despre niște copii. Și aici, pentru mine, se temină orice discuție despre păreri sau libertate de exprimare. Nu orice mizerie pe care o scrii se transformă automat într-o opinie respectabilă. Când un adult stă în spatele unui telefon și începe să analizeze, să ironizeze sau să jignească un copil, îmi spune totul despre adultul acela”, a transmis Gabriela Cristea, în mediul online.

Fosta prezentatoare TV a ținut să puncteze că fetele sale sunt educate și respectă reguli clare, iar, ca orice copil, mai sunt și alintate din când în când ori mofturoase și obosite, asta pentru că au un program similar cu cel al unui adult.

„Fetele mele sunt copii normali, sunte educate, sunt iubite și crescute cu reguli și cu limite. Și, surpriză, ce credeți? Așa cum se întâmplă cu toți copiii, din când în când, sunt și alintate, pentru că sunt copii. Uneori, vor ceva, insistă, sunt mofturoase. Uneori, sunt obosite, pentru că au un program similar cu cel al unui adult. Se întâmplă să mai vorbească și tare și să facă și mutre, pentru că asta fac copiii. Nu sunt niște roboți programați să stea drepți în fața camerei ca să mulțumească niște necunoscuți de pe internet”, a adăugat ea.

Gabriela Cristea a mai precizat că dacă alege să arăte din când în când momente din viața personală, acest lucru nu reprezintă o invitație să îi fie jigniți copiii.

„Nu am de gând să îmi cresc copiii cu frica permanentă că undeva există o tanti sau un nene care o să scrie într-un comentariu că nu-i place cum s-au comportat în 30 de secunde din viața lor. Serios? (...) Spune-mi mie ce ai de spus, critică-mă pe mine, eu pot să răspund, pot să mă apăr, să ignor sau chiar să blochez, dar un copil nu trebuie pus în situația asta și mi se pare profund dezonorant ca un adult să își aleagă drept țintă un copil, mai ales când acel copil nu ți-a făcut nimic. Trebuie să existe o limită, nu tot ceea ce vezi pe internet îți aparține. (...) Să nu vă imaginați că eu îmi consider copiii perfecți. Departe de mine gândul acesta. Și eu le cert, le corectez, le explic, sunt lucruri pe care nu le accept de la ele, dar sunt mama lor și încerc să le insuflu niște valori. Eu le cunosc viața și caracterul, educația și cum se comportă în fiecare zi. Tu vezi doar câteva minute pe internet odată la ceva vreme și, din acele două minute, îți permiți să pui o etichetă unui copil? Asta mi se pare o lipsă de minte extraordinară”, a mai spus ea.

„Faptul că eu aleg să arăt din când în când momente din viața noastră nu este o invitație să îmi jignești copiii. (...) Cu mine puteți avea orice problemă, dar cu copiii mei nu. (...) Să intri intenționat în comentariu ca să rănești un copil sau un părinte prin copilul lui mi se pare una dintre cele mai joase forme de răutate și nu, aici nu o să fiu diplomată deloc”, a fost mesajul transmis de Gabriela Cristea pe contul personal de Facebook.

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