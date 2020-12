Cum arată Dana Săvuică în costum de baie, la 50 de ani. Apariția ei, o surpriză pentru fani

Dana Săvuică are grijă de corpul său la cei 50 de ani ai ei

Dana Săvuică a mărturisit că are grijă de corpul ei și a dezvăluit cum face să se mențină în formă la vârsta de 50 de ani:

„Am făcut un tratament detox cu suplimente fitoproteice, care garantau minim 3 kg în minus. Am slăbit cu acest tratament şi am aplicat pe zonele cu ţesut adipos nişte creme bio din plante şi rădăcini, care au efectul de a topi grăsimea. Acum beau un ceai bio din plante şi rădăcini, care are efectul de saţietate, detoxifică şi arde grăsimea. Este un produs românesc, 100% bio. În fiecare zi fac mişcare cu bicicleta, plimb câinele, fac exerciţii cu cercul (holahoop) deci încerc să evit instalarea sedentarismului. Sunt foarte ocupată şi stau mult la laptop sau pe telefon, aşa că ăsta este un dezavantaj pe care îl mai acopăr cu anumite terapii şi tratamente naturiste. Anul trecut mi-am refăcut silueta făcând criolipoliză şi împachetări cu alge. Testez tot timpul noi proceduri şi fac recomandările doar dacă văd că funcţionează la mine”, a declarant Dana Săvuică în iulie 2020 pentru Click!

Dana Săvuică a pozat în 1999 pentru primul număr al revistei Playboy din România