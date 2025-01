Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste autohtone. Iată la ce trucuri apelează pentru a avea mereu silueta dorită.

Daniela Gyorfi este în atenția publicului din 1991, când a debutat la Festivalul de muzică de la Mamaia. De-a lungul timpului a lansat mai multe melodii și a colaborat cu artiști faimoși din țară.

Dacă despre începuturile sale spune că nu avea imaginea potrivită pentru scenă și că doar încrederea în sine și determinarea au dus-o mai departe, acum se bucură de un corp de invidiat.

Citește și: Splash! Vedete la apă sezon 6, 29 august 2024. Danielei Gyorfi a sărit alături de fiica ei. La ce gest copleșitor a apelat Maria

Cum arată Daniela Gyorfi la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit secretele unei siluete de vis: „Marele meu truc este...”

Articolul continuă după reclamă

Daniela Gyorfi are 56 de ani, iar la 42 a devenit mama unei fetițe. Este într-o relație frumoasă cu George Tal, care durează de 18 ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Despre fiica sa, Maria, artista spune că nu dorește să-i calce pe urme. Ba mai mult, Maria nu își dorește asta, ci să devină traducătoare, conform unei surse:

„Nu vrea să se facă nici jurnalistă, nici cântăreață. Ea vrea să se facă translater. Face coreeană ea. Prima dată am crezut că e moft al ei. Cochetează cu televiziunea, dar nu vrea că e greu și nici nu e cine știe ce bănoasă. Nu că aș fi eu materialistă, dar sunt puțin. Ea vrea să aibă banii ei, să nu stea la mâna bărbatului. Eu așa am învățat-o, să-și facă banii ei. Așa am făcut și eu!”

Citește și: Daniela Gyorfi, dureri insuportabile din cauza implantului mamar. Ce a recunoscut artista

Artista este foarte atentă la dietă și la ținutele sale pentru a se potrivi fiecărui eveniment la care participă. Aceasta a mărturisit recent că apelează la metode destul de drastice pentru a-și menține silueta de invidiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După sărbători, când a mărturisit că s-a desfătat cu diverse mâncăruri tradiționale, Daniela Gyorfi a apelat la o metodă rapidă pentru a scăpa de kilogramele în plus. Aceasta a dezvăluit că trucul său este, de fapt, foamea. Aceasta nu mai mănâncă după ora 18:00. Totodată, dorește să elimine complet zahărul, pastele, prăjelile și grăsimile din dieta sa zilnică.

Citește și: Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, când nu avea operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o în imaginile din 1996

„Marele meu truc este foamea! Asta funcționează la mine, adică nu mai mănânc nimic, după ora 18.00, până la culcare mai beau câte un ceai, ca să mai potolesc foamea. Fac pauze între mese și de 16 ore, între cină și micul-dejun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recunosc că mai scap la cartofi prăjiți, aici e mai greu să mă abțin, dar mă străduiesc să elimin din meniu tot ce îngrașă, adică zahărul, pastele, prăjelile, grăsimile. Fac însă și tratamente corporale, căci ajută foarte mult, mai ales după o vârstă”, a declarat artista conform unei surse.