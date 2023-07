Cum arată familia lui Marius Damian. Actorul se află în vacanță în Croația împreună cu soția și cei trei copii

Pe Marius Damian îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini știu cum arată familia co-prezentatorului din America Express. Actorul se află în vacanță în Croația împreună cu soția și cei trei copii.

Deși este o figură cunoscută în toată țara, puțini sunt cei care știu ce soție frumoasă are. De asemenea, se pare că Marius Damian este tatăl a trei copii minunați. Are două fete și un băiat care seamănă foarte bine cu el.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY