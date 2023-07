Iuliana Pepene și iubitul ei, prima vacanță împreună, după ce s-a întors din America Express. Ce imagini a postat

Iuliana Pepene s-a întors din aventura America Express, așa că și-a luat o vacanță binemeritată, alături de iubitul ei.

„A venit momentul să vă anunț ca, în conformitate cu personalitatea mea colorată, am luat o decizie inconștient de curajoasă de a participa la cel mai cool Show de televiziune. N-a durat mult până am spus da, cam cât să o conving pe @soniasimionov să-mi fie parteneră în această Nebunie. Bine, știam răspunsul ei ( pentru ca we’re soul sisters) așa că …let the Show begin! @americaexpressromania, venim! 🦾”, a fost mesajul publicat de Iuliana Pepene pe contul său de Instagram.

