Cum arată fața Biancăi Drăgușanu, la puțin timp de la intervenția chirurgicală: „Sunt de porțelan”

Bianca Drăgușanu s-a afișat recent în spațiul public, după ce a fost supusă unor intervenții chirurgicale la nivelul feței.

Bianca Drăgușanu a apelat la o schimbare fizică majoră la începutul anului 2024. A stat 7 ore în sala de operație pentru o modificare la nivelul feței. După intervenția chirurgicală care ar fi costat nu mai puțin de 11.000 de euro, Bianca Drăgușanu a avut parte de o perioadă de recuperare, în care s-a afișat cu o cagulă pe față.

Cum arată Bianca Drăgușanu după operația de 7 ore în care și-a transformat total fața

Acum, blondina a renunțat la cagulă și se simte foarte mândră de noul său look. Bianca Drgășanu a publicat imagini cu ea, realizate în mașină.

„Mda, sunt de porțelan”, a scris Bianca Drăgușanu în dreptul imaginilor.

Bianca Drăgușanu a dat detalii despre intervențiile chirurgicale la care a fost supusă.

„Am foarte mari emoții. Urmează să-mi fac o intervenție de lifting facial. Eu aș vrea să-mi repar toată fața. Fața mea a fost stricată, în primul rând, de forma buzelor pe care o am, pe care am injectat-o de peste 20 de ani, mult și prost. Echipa de doctori încearcă să repare. Am emoții. O să stau fără buze o perioadă foarte lungă și știu că o să fiu diferită. Deci într-o săptămână n-o să mai am buze?”, spunea Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, potrivit Viva.

La vârsta de 41 de ani, Bianca Drăgușanu s-a lăsat de mai multe ori pe mâinile medicilor esteticieni. Aceasta a apelat la operații estetice și la intervenții care au ajutat-o să arate exact așa cum își dorește.

Adesea, blondina s-a făcut remarcată prin aparițiile sale impecabile și modul în care are grijă de aspectul fizic. În urmă cu aproximativ un an, diva spunea că se află într-o continuă transformare și că nu o să renunțe la procedurile de înfrumusețare.

Se știe despre aceasta că are implant mamar. De asemenea, Bianca Drăgușanu și-a dorit să aibă un ten fără riduri, fapt pentru care merge regulat în cabinetul specialistului pentru diferite metode prin care poate obține un ten lipsit de imperfecțiuni.

