Mutu are cu ce se mândri. Cum arată Adri, fiica cea mare a Briliantului

Fostul fotbalist postează des, în mediul online, fotografii cu urmașii săi, iar imaginile adună mii de like-uri.

Recent, Briliantul le-a arătat-o prietenilor de pe Instagram pe Adriana, care a moștenit frumusețea mamei sale, Consuelo Matos.

Adri are 14 ani și locuiește în Republica Dominicană. Tot din căsnicia cu Matos, Mutu mai are o fetiță, Maya, care are 12 ani.

Iată cum arată fiica cea mare a fostului fotbalist: