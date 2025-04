Monica Gabor și Irina Columbeanu, apariție rară pe rețelele sociale. Reacția mamei după succesul adolescentei în SUA

Irina Columbeanu, în vârstă de 18 ani, a luat parte la competiția „California State Youth of the Year”, organizată în Sacramento.

Monica Gabor a postat câteva imagini de la eveniment, declarându-se „cea mai mândră mamă”.

Monica Gabor și Irina Columbeanu, apariție rară pe rețelele sociale

Monica Gabor a apărut recent pe rețelele sociale într-o ipostază rară alături de fiica ei, Irina Columbeanu. Potrivit Libertatea.ro, această apariție specială are legătură cu o realizare importantă a Irinei.

Irina Columbeanu, elevă la Malibu High School în Statele Unite, a participat la competiția „California State Youth of the Year”, desfășurată la Sacramento. Evenimentul face parte din programul „Youth of the Year”, care îi îndrumă pe tineri să devină lideri.

Irina face parte de 7 ani din organizația „Boys and Girls Club of Malibu”, care i-a transmis recent un mesaj de felicitare pentru reușita ei:

„Felicitări, Irina! Săptămâna aceasta (10 aprilie – n.r.), Irina a vizitat Sacramento, pentru a concura în competiția California State Youth of the Year. Prin implicarea ei, Irina a obținut oportunitatea incredibilă de a concura alături de alți finaliști remarcabili din cadrul Boys & Girls Club din întreg statul. Suntem atât de mândri de ea și nerăbdători să vedem toate lucrurile uimitoare pe care le va realiza în comunitatea noastră și dincolo de ea!”.

La rândul ei, fiica lui Irinel Columbeanu a povestit despre această experiență: „Călătoria mea cu Youth of the Year a fost cea mai valoroasă experiență din viața mea. Nu doar că am avut ocazia să mă conectez cu tineri din tot statul California și să le aud experiențele unice, dar am avut și șansa de a-mi împărtăși propria pledoarie. Mai mult decât atât, am avut onoarea de a mă întâlni cu o deputată din Los Angeles și de a fi vocea pentru mii de membri ai Clubului. Mă simt profund onorată să fiu finalistă la nivel de stat și binecuvântată pentru toate oportunitățile pe care Clubul mi le-a oferit în ultimii șapte ani”.

Monica Gabor, mesaj emoționant pentru fiica ei

Monica Gabor a sărbătorit acest moment important postând o fotografie alături de Irina. Amândouă au avut apariții elegante: Monica a purtat un palton lung gri, pantofi corai și o geantă Hermes, iar Irina a ales un costum negru cu fustă scurtă, pantofi cu toc și o geantă cu lanț auriu.

Apariția a atras rapid atenția, mai ales că Monica Gabor postează rar pe rețelele sociale de când a devenit din nou mamă, alături de Mr. Pink. Ea a transmis un mesaj scurt, dar plin de emoție: „Cea mai mândră mamă!”.

Irina Columbeanu s-a remarcat ca elevă de top la Malibu High School și a fost mereu implicată în activități extrașcolare. Prin „Boys and Girls Club of Malibu”, a avut parte de multe ocazii de dezvoltare. Programul „Youth of the Year” îi ajută pe tineri să își dezvolte abilitățile de lider, să aibă rezultate bune la școală și să ducă un stil de viață echilibrat. Titlul este oferit unui tânăr care se face remarcat prin implicare, rezultate și spirit de lider.

Succesul Irinei Columbeanu este un pas important în evoluția ei și arată cât de mult s-a implicat. Sprijinul și mândria Monicăi Gabor față de Irina se văd clar și vin într-un moment important, atât pentru relația lor, cât și pentru parcursul Irinei.