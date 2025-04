Cum arăta Doinița Oancea cu păr drept! Toți o știu creață, însă e o femeie complet schimbată dacă o vezi cu părul drept

Descoperă cum arată Doinița Oancea cu păr drept! Mulți o știu cu părul creț, dar e complet schimbată dacă își îndreaptă podoaba capilară. Imagile în care e o femeie complet schimbată au făcut senzație.

Nu mai este o noutate faptul că Doinița Oancea este una dintre cele mai apreciate și talentate actrițe din România. Aceasta este mândra posesoare a unei cariere impresionante și nu puțini sunt fanii care o urmăresc în mediul online. Descoperă cum arată Doinița Oancea cu păr drept! Mulți o știu cu părul creț, dar e complet schimbată dacă își îndreaptă podoaba capilară.

Cum arată Doinița Oancea cu păr drept! Mulți o știu cu părul creț, dar e complet schimbată dacă își îndreaptă podoaba capilară

Mihaela Doinița Oancea s-a născut pe 15 februarie 1983 la București și are în prezent vârsta de 42 de ani.

Acesta și-a început cariera ca actriță la vârsta de 17 ani și, de-a lungul timpului, a interpretat zeci de roluri apreciate de public. A jucat în numeroase producții de succes marca Antena 1, precum „Fructul oprit”, „Sacrificiul”, „Lia-Soția soțului meu” și „Iubire cu parfum de lavandă”.

Un detaliu ce i-a luat pe mulți prin surprindere a fost pregătirea acesteia. Doinița Oancea nu s-a ferit să dezvăluie pe TikTok ce studii are, de fapt: „Am așa: Jurnalism și Filosofie, după care Facultatea de Teatru, după care mai am... sau între ele mai am niște gender studies, cursuri postuniversitare pe care le-am făcut timp de zece luni, cu bursă, la Central European University și unde am fost acceptată și la master, tot cu bursă întreagă și tot pe Sociologie.

Și, pe lângă aceste școli, mai am și alte cursuri de formare, pe ce m-a interesat pe mine... Și, pe lângă asta, mai am și vreo 17 ani de experiență, din care 13 predat copiilor și tinerilor, dar și adulților.” a dezvăluit actrița.

Mulți o știu creață, dar puțini sunt cei care știu cum arată Doinița Oancea cu păr drept! În fotografiile în care apare cu un astfel de look, e o femeie complet schimbată și puțini ar recunoaște-o.

Totuși, nu se poate trece cu vederea că îndrăgita actriță este superbă și are un trup de invidiat, la vârsta de 42 de ani. Indiferent dacă are părul creț sau drept, aceasta tot reușește să frângă inimile admiratorilor săi.

„Superbă ești”, „Esti super draguta😘”, „Ești foarte frumoasă și foarte talentată! Sunt mare fan. Tot respectul!🤗”, iată doar o parte din mesajele transmise de internauți pe Instagram.

