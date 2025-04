Prima reacție a lui George Burcea după o nouă despărțire de Viviana Sposub. Ce s-a întâmplat între cei doi

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit. Vestea a fost dată chiar de Viviana, fosta prezentatoare meteo, care a mărturisit că decizia a fost luată în urmă cu mai bine de jumătate de an.

Viviana Sposub a confirmat despărțirea de fostul soț al Andreei Bălan într-o postare pe rețelele sociale, menționând că, în prezent, se concentrează pe propria dezvoltare.

Viviana Sposub și George Burcea, din nou pe drumuri separate

George Burcea și bruneta de 28 de ani s-au despărțit după aproape patru ani și jumătate de relație. Viviana a dat vestea pe rețelele sociale, recent.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea", a scris ea.

"Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu”, a adăugat fosta prezentatoare pe contul de Instagram.

Cei doi au avut o relație de peste patru ani, timp în care s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori. În vara lui 2023, Viviana a anunțat pe rețelele sociale că nu mai sunt împreună, spunând că viața aduce experiențe care ne ajută să evoluăm și cerând discreție.

Câteva luni mai târziu însă, în decembrie 2023, a postat un videoclip în care apărea din nou alături de actor, alături de mesajul: „Cam periculos pe străzile din California…”.

Fanii l-au recunoscut imediat pe Burcea, exprimându-și entuziasmul de a-i vedea din nou împreună. „E George Burcea!”; „Lasă că îl ai pe George cu tine și te apără. Sigur nu ați căzut la final?”; „Până la urmă v-ați împăcat. Te-ai dus după el în America, succes! De data asta vei reuși în planurile tale!”; „Mă bucur foarte mult pentru voi, chiar sunteți o pereche foarte frumoasă” – sunt câteva dintre comentariile postate atunci de fani.

Prima reacție a lui George Burcea, după ce Viviana Sposub a făcut anunțul

La scurt timp după ce bruneta a făcut anunțul, Burcea a vorbit și el pentru prima dată despre cum arată viața lui în prezent, însă într-o emisiune TV. Actorul a ținut să sublinieze că acum are o relație bună cu Andreea Bălan, după o lungă perioadă în care s-au plimbat prin tribunale din cauza divorțului.

Actorul a evitat să comenteze despre despărțirea de Viviana, însă a vorbit frumos despre relația cu Andreea Bălan, spunând că au ajuns la un echilibru care este benefic pentru toți.

Cei doi, care au împreună două fetițe, au făcut eforturi mari ca micuțele să îi aibă aproape pe amândoi. Chiar dacă au trecut prin momente tensionate, au reușit să ajungă la un acord și să colaboreze ca părinți.

„Cât de mult timp se poate, în condițiile tale, mă refer strict la joburi (cât timp petrecere alături de ele – n.r.). (...) Slavă Cerului că suntem bine și că pot să stau cu ele, pot să mă joc cu ele, pot să le iau când vreau, pot să le duc când vreau, e foarte bine! Am intrat în normalitate. E bine, s-a rezolvat cu totul, și noi adulții între noi, toate s-au rezolvat”, a spus el, în cadrul unei emisiuni televizate.