Cum arată fiica lui Gheorghe Visu. Actorul publică rar poze cu familia sa. Cât de mult seamănă cei doi

Actorul și-a ținut mai mereu familia departe de ochii curioșilor, afișându-se foarte rar alături de soția sau fiica sa. Iată fotografia rară în care apare alături de Andreea, fata sa!

Gheorghe Visu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori de la noi din țară, intrând în casele românilor odată cu interpretarea celebrului personaj „State”. Și deși pe el îl cunoaște o țară întreagă, puțini sunt cei care știu detalii despre familia sa. Însă, recent, acesta a publicat o fotografie rară cu fata sa.

Cum arată fiica actorului Gheorghe Visu | Foto

Gheorghe Visu a debutat în actorie la vârsta de 14 ani, dar a devenit celebru odată cu interpretarea personajului „State” în serialul de succes „Inimă de Țigan”. Deși telenovela s-a terminat, actorul continuă să fie îndrăgit și reunoscut pe stradă în acest fel.

În vârstă de 72 de ani, Gheorghe Visu se bucură de o familie superbă cu care se mândrește, cu toate că preferă discreția. Recent, actorul le-a făcut o surpriză fanilor de pe Facebook și a postat o imagine alături de fiica lui, Andreea. În dreptul postării, actorul a ținut să menționeze și următoarele cuvinte: „tata și fata”.

În urmă cu ceva timp, Gheroghe Visu declara despre soția sa că este singura femeie care îi cunoaște fricile:

„Soția mea e familia mea și singurul om care-mi cunoaște fricile. Recunosc ca mă las puțin influențat de ea. Norocul meu cel mai mare este armonia care a plutit întotdeauna în casa noastră. Și asta pentru că eu fac ce vreau și soția mea la fel.”, declara actorul pentru o publicație mondenă, citat de Viva.ro.

Ce regrete are Gheorghe Visu: „În afară de partea materială...”

Gheorghe Visu a dezvăluit că nu-i place să vorbească despre el, motiv pentru care a și ales meseria de actor și să trăiască poveștile altora. Printre regretele sale, actorul a enumerat infatuarea de care dădea dovadă în tinerețe, dar și faptul că nu a reușit să termine măcar Liceul de Muzică:

„În afară de partea materială, e foarte plăcut să vezi că îți dă cineva <<bună ziua>> în supermarket. Am căpătat un anumit tip de încredere în mine, în felul meu de a face comedie. Am regretele mele profesionale, sunt destul de multe și nu uit. Îmi pare rău, eu eram destul de plin de sine, și regret că atunci când aveam 30 de ani nu eram mai maleabil. Dacă aș putea schimba ceva, aș termina măcar Liceul de Muzică. Nu-mi place să vorbesc despre mine, despre ce simt eu. Îmi place să trăiesc alte povești și cred că de asta am făcut meseria asta de actor. Nu mai țin minte de ce m-am apucat de meseria asta până la urmă.”, a dezvăluit acesta, citat de Viva.ro.

Gheorghe Visu anunța, în urmă cu ceva timp, că se retrage din activitate ca să petreacă mai mult timp cu nepotul său. Atunci, actorul ar mai fi dezvăluit că suferă de o afecțiune respiratorie din cauza fumatului:

„Sunt bine. Nu sunt sănătos, dar nici nu am o boală gravă care să mă termine. Pot să mai stau cu problemele astea 20 de ani. Apropo de zvonul acesta, am primit un telefon de la o colegă care mă întreba dacă am ciroză. E o prostie. Am o boală de fumător, dar nu cancer. E o afecțiune respiratorie pe care am stopat-o. De aia m-am lăsat de fumat și, sincer, îmi pare rău. Fumatul e o atitudine, nu un viciu. Eu m-am lăsat fără să ezit, că așa a trebuit. Să fumezi nu înseamnă doar să bagi în tine gudron și nicotină… Ai nevoie de fumat când faci o pauză la repetiții, când nu-ți iese ceva. Parcă îți limpezești gândurile și o iei de la capăt. La filmări la Buftea, de exemplu, totul mergea la foc automat, repede, repede, repede și chiar era binevenită o țigară.”, a mai adăugat Gheorghe Visu în urmă cu ceva timp, potrivit sursei citate mai sus.