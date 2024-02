Cum arată fiul Geaninei Ilieș. Patrick are 17 ani, iar prezentatoarea TV susține că a „crescut împreună cu el”

Geanina Ilieș, noua prezentatoare de la Antena Stars, a povestit despre viața de mamă și despre schimbările care au apărut odată cu trecerea timpului. Iată ce declarații a făcut frumoasa moderatoare.

Într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Geanina Ilieș a făcut câteva dezvăluiri la care nu mulți s-ar fi așteptat. Prezentatoarea TV a vorbit despre schimbările care au apărut în viața ei odată cu trecerea timpului, dar și cu rolul de mamă.

Iată ce a povestit în emisiune.

Geanina Ilieș, schimbată odată cu trecerea timpului

Moderatoarea a trecut printr-o perioadă care a ajutat-o să evolueze atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Faptul că a devenit mamică de tânără a fost și este în continuare un lucru de care se bucură enorm, în prezent susținând faptul că are o relație minunată cu băiatul ei.

Iată ce declarații emoționante a făcut cu privire la felul în care viața ei s-a schimbat după ce a născut:

„Nu neapărat că am avut ceva de ascuns. Pur și simplu pentru că ăsta este modul meu de a trăi (n.r. în discreție) și mai mult decât atât, cred că fiecare își alege în viață cum să trăiască, cum să se expună. Eu sunt oricum o fire liniștită, nu prea am ieșit în cluburi. (...) Făcând un copil destul de tânără, Patrick mi-a dat așa un suflu, o altă abordare a vieții și tot timpul m-am gândit că tot ce trebuie să fac eu este să fac lucrurile altfel decât ar fi făcut, probabil, o fată la 22 de ani. M-a maturizat foarte mult Patrik, în tot ceea ce am făcut eu și am crescut împreună cu el, ca să spun așa. Relația noastră este extraordinară”, a precizat Geanina Ilieș în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Geanina Ilieș a dat dovadă de multă maturitate după ce a devenit mamă, iar ea s-a declarat de fiecare dată împlinită cu acest rol.

Totodată, prezentatoare TV a oferit mai multe detalii despre cum este relația pe care o are cu fiul său, Patrick.

„Important e să vorbești și să comunici tu cu copilul tău. De fapt, cred că asta este cea mai mare problemă, că nu e vina copiilor (...) Eu am încercat să îi ofer lui Patrik această libertate, să se dezvolte la nivel emoțional și cognitiv din toate punctele de vedere, exact așa cum trebuie să se dezvolte un copil. Am discutat cu el foarte mult de-a lungul timpului și fiind o diferență foarte mică de vârstă între noi, m-a ajutat foarte mult chestia asta”, a adăugat prezentatoarea TV.

Iată în cea de a patra imagine de mai jos cât de frumoși sunt cei doi împreună:

Geanina Ilieş a revenit în televiziune și prezintă Ştirile Antena Stars

Cu o carieră de peste 15 ani în televiziune, dintre care 6 la pupitrul Observator Antena 1, la începutul anului 2024 Geanina Ilieş a revenit pe micile ecrane, zilnic, de la ora 14.00, la Ştirile Antena Stars.

Iată ce declarații emoționante a făcut cu doar câteva zile înainte de a-și reintra în rolul de prezentatoare de știri.

„Cu mare bucurie vă anunţ că în doar câteva zile vă voi da întâlnire zilnic, în faţa micilor ecrane, de la ora 14.00 cu ultimele noutăţi din lumea mondenă. Sunt încântată să revin în familia Antenei, aici unde am regăsit una dintre cele mai dinamice redacţii de ştiri şi reperul tv al lumii mondene din România. Venim cu o abordare editorială nouă, pe care abia aştept să o descoperiţi. Zilnic, vom dezbate intens stilul de viaţă al vedetelor din România şi nu numai, prin intervenţii live şi vă vom aduce cele mai proaspete ştiri din showbiz. Vă invit să dăm împreună ora exactă în lumea exclusivităților, la Știrile Antena Stars!”.

