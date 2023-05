Cum arată fiul lui Dan Capatos. Adolescentul este campion la tenis. Ce părere are tatăl lui

Prezentatorul TV este extrem de mândru de Andrei și a dat câteva detalii din intimitatea familiei sale. Iată cum se înțeleg cei doi în relația tată-fiu!

Citește și: Soţul Denisei de la Bambi, executat silit! Sunt sume cu multe zerouri la mijloc. Cu ce afacere a intrat în atenția judecătorilor

Cum arată fiul lui Dan Capatos. Adolescentul este campion la tenis. Ce spune tatăl lui

Andrei Capatos este un adolescent extrem de ambițios, care are deja, la doar 12 ani, mai multe performanțe sportive, mai exact în lumea tenisului.

„Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune.

Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT. Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră.

Încercăm să evităm prăjelile. Dimineața am antrenament de la 09:00 la 10:30, pe urmă am școală 5-6 ore, iar apoi meditații sau pregătire fizică. Școala este pe primul loc și după aceea tenisul. Mama și tata sunt acolo la fiecare meci. M-am antrenat cu tata, dă foarte bine”, a povestit Andrei la o emisiune TV, notează Ciao.ro.

La rândul său, prezentatorul de la Xtra Night Show, marca Antena Stars, își dorește să fie mai mult decât un simplu tată pentru băiatul lui, mai exact să fie prieteni sși să-i lase totuși spațiu ca să-și definească personalitatea.

„Andrei e cu tenisul, da. Trage tare. La 10 ani a ajuns până pe locul 12 pe țară, acum e la 12 ani, să vedem ce demonstrează. A plecat de pe locul 450, evoluează frumos. Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui. Nu știu, asta e dilema viitorului, cum ar trebui să fiu ca să reușesc să țin lucrurile sub control, pentru că am văzut foarte multe cazuri în jurul meu în care 7 ani, 10 ani, 14 ani de educație sunt distruși de 6 luni de anturaj greșit.

Încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui. Trebuie să aibă personalitate, să aibă alegerile lui proprii, și la mine, probabil ca și la tine, se vor lupta foarte mult cu apăsarea numelui. Orice intruziune de genul ăsta va fi resimțită din partea lui mult mai puternic”, povestea Dan Capatos, într-un podcast de pe YouTube, mai scrie sursa citată anterior.

Citește și: Pepe, urare emoționantă pentru soția lui. Cum s-au fotografiat cei doi și ce calități are Yasmine, în viziunea artistului

Cine este soția lui Dan Capatos. Cei doi sunt împreună de peste două decenii

Dan Capatos și soția lui, Monica, sunt împreună de 23 de ani, însă atunci când s-au cunoscut ambii erau angrenați în alte relații. Totuși, sentimentele puternice și chimia specială dintre ei i-a ținut aproape, așa că au lăsat deoparte trecutul.

“A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată.

Suntem de mulți ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu pentru Taifasuri, scrie Ziare.com.

Faptul că au aceeași meserie, adică un lucru comun, i-a ajutat să nu aibă parte de neînțelegeri sau discuții, a explicat vedeta de la Antena Stars în podcastul lui Damian Drăghici.

„Cred că este ideal să găsești omul care te înțelege profesional, pentru că am văzut foarte multe lucruri care nu au mers tocmai din motivul acesta: ‘Ce cauți la ora aia?’, ‘Unde pleci la ora asta?’, ‘De ce trebuie să faci asta?’, etc. Și atunci se elimină din start problema asta de neînțelegeri care ar putea genera discuții.

Fiind de aceeași zonă de lucru (n.r. jurnalist), cum am spus, am eliminat problema asta”, a dezvăluit la acea vreme Dan Capatos.

Au început battle-urile Chefi la cuțite | Sezonul 11. Vezi episoadele integrale în AntenaPLAY!