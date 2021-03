Cum arată Irinuca Iris Cernea, fiica Irinei Loghin. Tânăra a moștenit frumusețea mamei sale

La mulți ani, Irinuca mea ❗❤🙏🌹 https://www.youtube.com/c/IrinaLoghinOficialCont Publicată de Irina Loghin Oficial pe Miercuri, 24 februarie 2021

Irina Loghin, problemele în a avea copii

Și mama Irinucăi, Irina Loghin, a devenit mamă cu mari sacrificii.

Ea a reușit să-i aducă pe lume pe Irinuca și Ciprian abia după ce a trecut din cabinet în cabinet, făcând tratamente dureroase și greu de suportat. În cele din urmă, a reușit să aibă parte de familia pe care și-o dorea.

Irina Loghin a decis că vrea să devină mamă la vârsta de 35 de ani și timp de 6 luni a încercat o mulțime de tratamente grele care au dat roade.

”Pe la 35 de ani, când m-am dus într-un turneu la Cluj, m-am interesat ce pot să fac, aflasem că la Cluj sunt profesori foarte buni. M-am dus la un profesor ginecolog, ca să îmi facă un consult. Mi-a dat un tratament de șase luni, mi-a făcut histerosalpingografia. Îţi introduce un lichid, o soluţie în uter, care este înfiorătoare, ustură așa de tare!

El a observat că am avut o răceală în copilărie, foarte puternică și netratată la timp. Această analiză era și un tratament, deoarece îmi introdusese lichidul acela și am devenit fertilă. Imediat, la nicio lună de zile, am rămas însărcinată', a povestit Irina Loghin, în cartea Viața mea este ca un cântec', conform Viva.