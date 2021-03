Vestea pe care fanii lui Carmen Șerban nu și-au dorit să o primească. Ce se întâmplă cu artista lor favorită

Ce se întâmplă cu artista Carmen Șerban: "Îmi schimb reședința!"

Anul 2021 vine cu mari schimbări pentru Carmen Şerban. Artista a luat hotărârea radicală de a se muta definitiv la Londra. În ziua în care a împlinit 50 de ani, Carmen ne dezvăluie adevăratele motive pentru care vrea să plece din România.

"Am luat o decizie la începutul acestui an să vând o proprietate pe care o am în București și să-mi cumpăr o proprietate în Londra, să încer că mă mut acolo, să vad dacă mă obișnuiesc cu clima. Rezonez foarte mult cu locul, îmi place foarte mult Londra!", spune artista în platoul Acces Direct.

Artista spune clar și răspicat că nu se va lăsa de cântat odată cu plecarea în străinătate, ba chiar o să aibă mai mult de lucru și asta pentru că restaurantele și localurile din Londra organizează foarte multe concerte.