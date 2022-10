Cum arată iubita lui Lino Golden. Cântărețul de 23 de ani a spus că vrea „să o ia de nevastă” pe roșcata care i-a furat inima

Lino Golden a dovedit că vârsta și timpul sunt doar un număr și a decis că vrea să o ducă la altar pe iubita lui. Recent, artistul a postat pe rețelele de socializare mesajul pe care orice tânără îl așteaptă, dovedind însă că doar Alexandra este aleasa. Cu ce calități l-a convins roșcata care i-a furat inima.

Citește și: Alex Velea, vorbe grele despre Mario Fresh și Lino Golden, la peste un an de când au încheiat scandalul. Motivul certe

Declarația pe care i-a facut-o Lino Golden iubitei sale: „O să te iau de nevastă”. Cu ce calități l-a convins roșcata

Lino Golden nu își ascunde sentimentele profunde față de urmăritorii săi. Nu este prima dată când artistul își pune partenera „pe un piedestal” în fața fanilor lui. Însă, de data aceasta, el a ales să spună în clar că are în plan să se căsătorească cu ea, potrivit Spynews.

Declarația de căsătorie a fost făcută chiar prin intermediul unui InstaStory în care apărea Alexandra în bucătărie. Tânăra pregătea masa, iar talentul ei de bucătar pare să îl fi cucerit pe tânărul artist.

„O să te iau de nevastă”, a scris Lino Golden în cadrul InstaStory-ului, citat de aceeași sursă menționată mai sus.

Citește și: Lino Golden, schimbare radicală de look. Artistul nu mai arată așa cum mulți îl știau

Nu este prima dată când Lino Golden se gândește la căsătorie

Nu este prima dată când Lino Golden dă de înțeles că se gândește să o ia de soție pe Alexandra. Cu două luni în urmă, Lino i se adresa roșcatei cu apelativul „wifey” (n.r. soție). Totodată, ori de câte ori prinde ocazia, el se postează cu Alexandra în ipostaze de cuplu.

În plus, pasiunea lor pentru antrenamentele la sală îl face și mai îndrăgostit pe artist. Într-o altă postare, Lino i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă tinerei.

„Sunt atât de binecuvântat să am femeia asta în viața mea. Te iubesc pe viață! (n.r. so blessed to have this woman in my life. love you 4 life)”, a scris cântărețul în cadrul postării.

Citește și: Lino Golden și Jador, anunțul referitor la piesa pe care o aveau de lansat în colaborare. Ce au spus cei doi artiști

Serialul coreean care te captivează îți aduce un nou episod. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.