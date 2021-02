Cum arată mama Claudiei Pătrășcanu. Imaginea rară cu femeia pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor

”LA MULȚI ANI, MAMĂ!” a început Claudia mesajul de pe Instagram. ”Astăzi împlinești 58 ani și ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca te am. Îți multumesc pentru toată atenția ta, toată dăruirea și implicarea in creșterea noastră,pentru educație și chiar dacă nu ți a fost ușor sa ne crești singura de la vârsta de 32 ani, după moartea tatălui, Dzeu te-a sprijinit și ți-a dat putere sa depășești orice obstacol al vieții.”

”Ești o femeie și o mama adevarata,un exemplu de urmat pentru mine și sunt fericita ca te am in orice moment. Apreciez enorm și îți sunt recunoscătoare pentru dragostea de bunica față de nepoții tăi, pentru ca mi ai fost alături in creșterea copiilor mei și încă îmi ești...Multumesc pentru ca înaintea vieții tale,ai pus viața copiilor tai,educația,tot timpul tău ,toată rabdarea și toată iubirea! Te iubesc,MAMĂ!” a continuat artista.

Claudia Pătrășcanu a serbat ziua de naștere a fiului ei alături de Gabi Bădălău

În ciuda neînțelegerilor dintre Claudia și Gabi, cei doi s-au reunit la munte pentru a serba ziua de naștere a fiului lor Nicolas, ce a împlinit vârsta de 4 ani.

Citește și: Claudia Pătrășcanu a petrecut ziua de naștere a fiului ei alături de Gabi Bădălău: "A venit la munte!"

Potrivit declarațiilor Claudiei, cei doi au petrecut alături de copii și prieteni. Prezența ambilor părinți i-a bucurat pe micuți, însă Bădălău și Claudia nu au schimbat foarte multe vorbe în prezența familiei și bărbatul a plecat a doua zi.