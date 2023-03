Cum arată mama INNEI. Artista a pozat-o pe aceasta la bucătărie și i-a transmis un mesaj emoționant. Cât de bine seamănă cele două

Inna și mama ei, Maria Apostoleanu, seamănă foarte bine între ele, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber, chiar în multele fotografii pe care celebra artistă le împărtășește în mediul online.

Inna și mama ei, imaginea neașteptată de pe rețelele de socializare. Cât de bine seamănă acestea

Inna și Maria Apostoleanu, mama ei, au o relație foarte bună și petrec mult timp împreună. Aceasta își susține fiica cât de mult poate, fiind prezentă la multe dintre evenimentele și concertele la care este invitată ea.

Fanii cântăreței au ținut să-i transmită acesteia cât de mult seamănă cele două și ce fericiți sunt să vadă că sunt atât de apropiate și au o relație mamă-fiică atât de bună. Deși postarea a fost ștearsă de pe rețelele de socializare, Inna și mama ei au mai apărut pe internet împreună.

Cum a fost anul 2022 pentru Inna: „Sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite”

Întrebată despre cum a fost anul 2022 pentru ea, Inna a răspuns că este extrem de recunoscătoare pentru experiețele trăite, dar și pentru performanțele la care a ajuns din punct de vedere al carierei muzicale:

„Sunt bine, chiar a fost un an plin 2022 și sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite. Am lansat multă muzică, am avut colaborări cu artiști precum Timmy Trumpet, Ilkay Sencan și Reynmen, din Turcia, cu The Motans, albumul Champagne Problems, cu 15 piese rezultate în urma Dance Queens House, acea sesiune de 16 zile în care stau izolată într-o casă cu producători și compozitori, facem muzică, filmăm experiența și postez episoadele pe canalul meu de YouTube ca vloguri. Deja am încheiat cel de-al treilea sezon și, cât de curând, vine și albumul cu piesele aferente noului sezon.”, a spus Inna, potrivit Viva.ro.

„2022 a fost anul în care am urcat pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dimitri Vegas și Like Mike, și a fost magic! 200.000 de oameni în fața scenei. Tot în 2022, am împlinit un miliard de vizualizări și streamuri și 7 milioane de subscriberi pe YouTube, ceea ce reprezintă un milestone important, pentru care sunt recunoscătoare echipei mele, producătorilor și compozitorilor cu care am lucrat și, bineînțeles, publicului.”, a mai adăugat cântăreața.

