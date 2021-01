Cum arată mama lui Giani Kiriță. Imaginea rară cu femeia pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor

Puțină lume știe că, în spatele puternicului și ambițiosului Giani, a stat o femeie și mai puternică. Este vorba despre Niculina Ivan, mama sa, cea care l-a încurajat la fiecare pas.

Dar femeia nu a avut o viață lipsită de greutăți. Și-a crescut singură cei doi copii și a regretat mereu că Giani nu a avut cui să-i spună ”tată”.

”Mama a divorţat de tata când m-am născut eu. Când am venit la Bucureşti, pentru că îmi plăcea foarte mult fotbalul, trebuia să merg la o echipă. Şi, săraca mama muncea, iar sora mea nu ştia ce trebuia să facă în sensul ăsta pentru mine. Îi mai zicea lui unchiu-meu - "Ia-l şi tu şi du-l la o echipă, de probă!". Şi mi-a intrat mie asta în cap – “de probă” şi am zis să merg singur. Mama era obosită, că muncea toată ziua, nu avea când să meargă cu mine. Mi-am luat gentuţa şi am început să merg eu singur. (...) Stau să mă gândesc că eu nu am avut cui să-i zic "tată". Voiam şi eu să merg cu tata la fotbal. Pe toţi colegii mei, după meci, îi aşteptau taţii. Pe mine nu mă aştepta nimeni. Şi m-a marcat lipsa asta!”, a spus el despre familia sa la Kanal D.

