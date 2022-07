Cum arată sora lui Bogdan de la Ploiești. Loredana este o femeie foarte frumoasă

Bogdan de la Ploiești s-a aflat în atenția presei în ultima perioadă după ce a fost surprins în mai multe ipostaze romantice alături de Cristina Pucean. Imaginile cu cei doi din Grecia au pus pe gânduri fanii și au generat tot felul de speculații în privința relației dintre ei.

Pentru că este foarte discret în ceea ce privește viața personală, manelistul nu a oferit informații despre legătura pe care o are cu una dintre cele mai frumoase dansatoare, însă pozele și videoclipurile din mediul online vorbesc de la sine.

De altfel, Bogdan de la Ploiești este foarte activ în mediul online, unde preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale și importante momente din viața sa.

Artistul și-a obișnuit urmăritorii de pe Instagram cu postările sale, însă recent a uimit pe toată lumea cu o imagine de-a dreptul neașteptată alături de sora lui. Puțini sunt cei care au știut că tânărul are o soră atât de frumoasă.

Cum arată Loredana, sora lui Bogdan de la Ploiești

Bogdan de la Ploiești a făcut senzație pe rețelele sociale cu o imagine foare rară. Acesta nu distribuie prea des imagini cu familia sa în mediul online, însă reusește să atragă toate privirile ori de câte ori face asta.

Fotografia în care apare alături de sora lui a stârnit interesul fanilor. Loredana a impresionat cu frumusețea sa deosebită, dar și cu aspectul fizic de invidiat. Mai mult decât atât, se pare că cei doi seamănă destul de mult.

Într-o ținută de un albastru deschis, sora lui Bogdan de Ploiești a încântat privirile internauților cu formele atrăgătoare și superbele trăsături ale feței.

„Sora mea, Loredana”, a fost descrierea folosită de artist la poză.

Postarea făcută de Bogdan de la Ploiești a generat o mulțime de like-uri, dar și câteva comentarii din partea prietenilor virtuali.

„Forțăăă”, a comentat cineva la fotografia cântărețului.

De ce nu vrea să se căsătorească Bogdan de la Ploiești

În cadrul unei emisiuni televizate, Bogdan de la Ploiești a dezvăluit faptul că nu îi dorește să se căsătorească pentru că nu crede în iubire, călcând strâmb în relațiile sale de mai multe ori.

"Nu vreau sa ma casatoresc, eu am niste conceptii. Eu ma cunosc foarte bine. (....) Eu cred ca nu exista barbat care sa nu calce stramb asa ca nu vreau sa jur că nu o sa fac acest lucru in biserica. Eu nu prea cred in iubire, de fapt. Eu decat sa spun te iubesc mai bine aduc o floare. (...) Am fost infidel, da, de asta nu pot să merg la biserica sa jur iubire și apoi să ma indrăgostesc de o altă femeie. (...)", a povestit Bogdan de la Ploiești, potrivit spynews.ro.

