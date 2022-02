Cum arată soțul Corneliei Dansatoarea. El este Mircea, bărbatul care a cucerit-o

Dansatoarea Cornelia trăiește, de mai bine de 20 ani, o poveste de dragoste alături de Mircea. El este bărbatul care a cucerit-o și care i-a respectat decizia de a intra fată mare în biserică.

Doi ani de zile au format cei doi un cuplu până să se cunune religios. Nici măcar după cea civilă Mircea nu s-a atins de Cornelia, lucru pe care ea l-a apreciat foarte mult.

Cum s-au cunoscut Cornelia Dansatoarea și Mircea, soțul ei

„Soțul meu m-a cunoscut la Ansamblul Rapsodia Română, p scenă. Dansam, aveam spectacol. O pisă de teatru cu Romică Țociu, iar el era în sală cu un coleg al meu. I-a spus să mă cheme, că îi place de mine. I-am spus că eu nu vin și dacă vrea să vină, să vină.

A venit după mine, mi-a spus că îi plac de mine, venea în fiecare zi și mă aștepta la Ansamblul Rapsodia, în fiecare sară. Am vorbit doi ani, dar doi ani nu s-a atins de mine, pentru că eu am vrut să intru fată mare în biserică.

Citește și: O mai ții minte pe Cornelia, dansatoarea maneliștilor? Uimea pe toată lumea cu mișcările și genele lungi. Cum arată la 53 de ani

Abia după nuntă! Așa m-a educat mama. A avut răbdare, pentru că m-a iubit și mă iubește în continuare”, a povestit dansatoarea Cornelia.

Ea a dezvăluit și de ce nu are copii. Faimoasa dansatoare a rămas însărcinată după nunta cu Mircea, însă nu a păstrat sarcina și mai târziu i-a fost frică să mai rămână însărcinată.

„După nuntă am rămas însărcinată și nu am vrut să-l las atunci, pentru că aveam foarte multe nunți, eram în construcții și cu casa și am zis că nu. După avort am rămas cu frică. Și nu am mai vrut copii, dar am botezat peste 100 de copii. Ar fi fost bun și un copil”, a spus ea, în urmă cu câțiva ani la Acces Direct.

Cum arată soțul Corneliei Dansatoarea

Cornelia Dansatoarea și Mircea, soțul ei, continuă să își poarte sentimente puternice. Cei doi sunt înconjurați de o mulțime de fini și călătoresc foarte des, semn că încă se simt foarte bine împreună.

Cornelia postează multe clipuri video cu bărbatul care a cucerit-o și care a avut încredere în ea vreme de peste două decenii.

Mircea este înalt, brunet și are o constituție atletică, după cum se poate observa din fotografiile pe care bruneta le urcă pe rețelele sociale.

Citește și: 2022 va fi mai sărac în artă. Cine sunt artiștii români care ne-au părăsit în anul 2021. Ion Caramitru, Benone Sinulescu și alții

iUmor are premiera vineri în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț! În Sezonul 12 se caută al 4-lea jurat