Cum arată Uma Thurman fără machiaj la 51 ani. Fanii nu au recunoscut-o

Actrița americană este de nerecunoscut, la 27 de ani, de la premiera filmului “Pulp Fiction”. Paparazzi au surprins-o într-o zi obișnuită, când nu fusese ajutată de stiliști sau make-up artiști, iar fotografiile vorbesc de la sine.

Uma Thurman, fără machiaj la 51 ani

Felul în care arată celebra actriță fără machiaj i-a surprins pe fani. Paparazii au surprins-o pe stradă, îmbrăcată casual, într-o pereche de blugi albi, o cămașă asortată, un cardigan gri, o mască neagră de protecție și părul strâns în coadă la spate.

Actrița care făcea furori la Hollywood și care a fost muza marelui regizor Quentin Tarantino arată acum de nerecunoscut. Celebra actriță a surprins cu talentul său actoricesc, primind roluri de succes în filme de comedie, filme romantice, dar și în drame.

Pentru rolul ei din “Pulp Fiction”, Uma Thurman a primit nominalizări la Premiile Academiei, Premiile BAFTA și la Globurile de Aur, la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar.

De asemenea, Uma a mai jucat și în alte producții celebre regizate de Quentin Tarantino, precum Kill Bill, Volumul 1 și 2, dar și în filme precum Henry & June (1990), The Truth About Cats & Dogs (1996), Batman & Robin (1997), Gattaca (1997), Les Misérables (1998), Paycheck (2003), The Producers (2005), My Super Ex-Girlfriend (2006), Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010) și Nymphomaniac (2013) regizat de Lars von Trier.

Deși a jucat în multe producții de succes, Uma a reușit să câștige Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță dintr-un serial pentru rolul ei din Hysterical Blindness (2002).

Uma Thurman, victima bullying-ului în adolescență

În tinerețe, Uma a fost victima bullying-ului pentru personalitatea ei introvertită, fiind descrisă ca o fată ciudată din cauza numelui și a felului în care arăta. O prietenă de-a mamei sale îi sugerase să facă o rinoplastie încă de când Uma avea 10 ani.

Pe când avea 14 ani, Uma și-a descoperit pasiunea pentru actorie și a renunțat la studiile liceeale pentru a-și urma visul. Ea și-a început mai întâi cariera de model la 15 ani. Ea a debutat ca actriță cu rolul ei din Kiss Daddy Goodnight, în 1987.

Filmul care i-a adus cel mai mare succes a fost “Pulp Fiction”, film considerat de critici cel mai bun film al tuturor timpurilor.

În ciuda aspectului ei fizic care a fost considerat ciudat în adolescență, Uma a fost votată pe locul 20 în Topul celor mai sexy femei din lume, al revistei Empire.

După mai multe relații eșuate, cele mai importante fiind cu Ethan Hawke, cu care are 2 copii, și Arpad Busson, cu care are o fetiță, s-a zvonit că actrița ar fi format un cuplu și cu Quentin Tarantino.

Uma Thurman, actrița care a dat startul mișcării “Me too”

În 2017, în urma acuzațiilor privind abuzurile sexuale ale lui Harvey Weinstein, Uma a declarat că și ea a fost abuzată de acesta în 1994. De asemnea, actrița fusese deja traumatizată de un incident teribil, fiind urmărită de un fan între 2004 și 2011.

