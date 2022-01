Cum arată vila de lux din Dubai a Denisei Tănase. Vedeta plătește rate până în 2024 pentru ultimele două apartamente cumpărate

Denisa Tănase s-a retras de mult din luminile reflectoarelor, iar acum este o femei de succes în Dubai. Cântăreața are o afacere profitabilă cu parfumuri, care îi asigură un trai în lux, iar drept dovadă stau postările sale de pe contul de Instagram.

Membra trupei Bambi și soțul ei, Mircea Brânzei, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste în țara care i-a „adoptat”. Vedeta își petrece cea mai mare partea a timpului la muncă, însă nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Denisa Tănase publică des imagini din magazinele sale cu parfumuri, iar recent a surprins pe toată lumea cu câteva poze din vila de lux în care locuiește.

Cum arată casa în care locuiește Denisa Tănase alături de Mircea Brânzei

Se pare că afacerea pe care o are îi aduce vedetei o sumă impresionantă de bani. Denisa Tănase s-a mândrit recent pe contul de Instagram cu locuința în care s-a mutat alături de soțul ei, Mircea Brânzei.

Membra trupei Bambi are gusturi foarte bune când vine vorba de arhitectură și decorațiuni. Casa în care stă dovedește acest lucru fără ezitare. Blondina a decis să își mobileze casa în alb, gri și negru.

Cântăreața a hotărât că în ultima perioadă să de orienteze și spre un alt domeniu, cel al imobiliarelor. Pe lângă casa spectaculoasă, cu mobilă scumpă și arhitectură specială, Denisa Tănase a mai achiziționat două apartamente pe care vrea sa le ofere spre închiriere când vor fi gata. Vedeta plătește ratele pentru acestea până în anul 2024.

„În Dubai am dat avans pentru 2 apartamente, plătim rate până în 2024. Sunt apartamente pe plajă, pe care le vom închiria în regim hotelier”, spunea Denisa Tănase în primăvara anului 2021, conform click.ro.

„Plătim la trei luni. După ce e gata construcţia, le laşi la închiriat. Suntem proprietari. Am cumpărat două apartamente, într-un bloc. În pandemie a fost o investiţie foarte bună. În fiecare zi primesc oferte de la oameni care vor deja să închirieze. Am luat un apartament şi un studio, care sunt acum în faza de construcţie. Studioul e mai ieftin decât apartamentul meu din Floreasca”, a mai povestit ea despre planurile sale, în platoul Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Cât câștigă Denisa Tănase din afacerea cu parfumuri

Invitată la podcastul Fain și Simplu, moderat de Mihai Morar, cântăreața a făcut dezvăluiri despre cifra de afaceri a firmei cu parfumuri pe care o deține. Denisa Tănase a fost ajutată de soțul ei să își deschidă afacere, iar acum câștigă o sumă impresionantă de pe urma ei.

„Nu mai putem să facem creșteri mari, dar sunt convinsă că o să închidem cu 4 milioane de euro, dublu față de anul trecut. Probabil la anul o să facem 6-7. În limita în care și eu trebuie să mă premiez”, a explicat ea.

„Am pornit cu 500 de euro și mi s-a zis că putem face în primul an 80.000 de euro. Noi în primul an am făcut peste 200 de mii. 80 de mii de euro mi se părea o sumă colosală și ireală. La început e ușor să riști, că n-ai ce. Și-atunci practic prea multe nu ai de pierdut. Acum începe partea interesantă. Abia acum trebuie să vedem până unde riscăm și cât riscăm.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

