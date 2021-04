Cum arăta Vlad Gherman înainte de a se lansa în cariera muzicală. Imaginea de colecție pe care a publicat-o pe rețelele sociale

Vlad Gherman se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, dar și în domeniul actoriei. Acesta se bucură de un număr mare de persoane care îl apreciază și îl îndrăgesc, însă foarte puțini mai știu cum arăta actorul din Adela înainte de a apărea pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Cum arăta Vlad Gherman în urmă cu 11 ani

De curând, actorul din Adela a publicat o imagine care a lăsat cu gura căscată pe toată lumea. Acesta le-a arătat prietenilor din mediul online cum arăta la 18 ani, înainte de a se lansa în cariera muzicală și de a deveni atât de cunoscut.

Vlad Gherman a adăugat și o desciere amuzantă, ce a adus zâmbete pe fețele celor care i-au văzu postare. Imaginea a strâns rapid mai bine 15 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii pozitive, semn că este urmărit de foarte multe persoane.

Un lucru este evident, timpul a trecut, însă actorul nu s-a schimbat prea mult și și-a păstrat frumoasele trăsături ale feței.

"2010 - Aveam mai mult păr în cap, mai puține griji, mai puțini bani și mai multă fericire. Eram un puști, un visător. Mergeam cu 368-ul (autobuz, just to let you know) până la Piața Romană, la metrou mă întâlneam cu prietenii și colegii mei de unde porneam împreună spre Școala Centrală (nu inainte de a lua ceva bun de la Mc 😂), umblam cu chitara dupa mine ocazional și participam la fel de fel de festivaluri de muzică ce aveau loc în amfiteatrul liceului." , a scris actorul la descrierea imaginii, vizibil mândru și emoționat.

"Pasiunea mea pentru muzică mi-am dezvoltat-o în liceu. Până atunci îmi placea să cred ca voi cuceri multe fete dacă știu să cânt la chitară, iar mindset-ul meu era asta 🙄😂 Traseul meu nu ar fi ajuns aici dacă eu nu aș fi intrat în Centrală, dacă nu as fi participat la recitaluri, dacă nu începeam să merg cu prietenii la karaoke și...dacă nu mă înscria mama la casting fără să îmi spună (dar trecem peste😂). Nimic nu e întâmplător. Orice experiență e sau va fi relevantă cândva în povestea vieții voastre. Enjoy the ride! #thoughts #memories #enjoytheride #instago", a mai adăugat el.

Alături de fotografie, Vlas Gherman și-a povestit întreaga experiență pe care a avut-o până să ajungă o persoană atât de apreciată și îndrăgită.

Reacțiile prietenilor virtuali nu ai încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că a vorbit despre cele mai frumoase amințirii ale vieții sale și că nu s-a schimbat prea mult de acum 11 ani.

"Cele mai frumoase amintiri, dar tu la fel de frumos ai rămas!" sau "Foarte frumos! M-a emoționat mesajul tău.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită cele mai frumoase cuvinte.