Cum își câștiga Bianca Drăgușanu banii înainte de a deveni celebră. A recunoscut totul fără pic de rușine: „Ce e rău în asta?”

Bianca Drăgușanu a povestit cum și-a câștigat banii și experiența în tinerețe, înainte de a deveni celebră. Iată ce a dezvăluit fără pic de reținere!

Bianca Drăgușanu se laudă acum cu sume impresionante în conturi, însă spune că mereu și-a dorit să fie independentă și să își câștige singură banii. Recent, blondina a făcut câteva mărturisiri neașteptate și a dezvăluit că în tinerețe a vândut chiar și covrigi, lucru pe care nu îi este jenă să îl recunoască. Iată declarațiile ei!

Bianca Drăgușanu, despre primii bani câștigați: „Eram o bișnițară”

Invitată în cadrul unui podcast, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre începuturile sale. Blondina a dezvăluit că a câștigat bani din vânzarea de covrigi la o brutărie deținută de un fost iubit.

Totodată, vedeta a mai afirmat că achiziționa diverse articole vestimentare de la secondhand, le modifica la croitorie și le vindea apoi la un preț de trei ori mai mare.

„Vindeam covrigi. Am avut o relație cu un băiat timp de trei ani, care avea o brutărie și îl ajutam. Avea mai multe afaceri la care eu participam la momentul ăla și munceam cu el. Munceam cu el și îmi câștigam banii singură. Dintotdeauna mi-am câștigat banii singură. Eu, când altele își cumpărau produse cosmetice, îmi cumpăram haine de la secondhand, le modificam la croitorese și le vindeam triplu față de cât le-am cumpărat. Eram o bișnițară. Ce e rău în asta?”, a spus Bianca Drăgușanu, citată de Cancan.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu în prezent

Bianca Drăgușanu s-a prezentat tot timpul drept o femeie de afaceri de mare succes, care se întreține singură și își ajută și familia.

„Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iar prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”, spunea Bianca Drăgușanu anul trecut, citată de Revista Viva.

Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 euro”, însă a recunoscut că din online încasează foarte mulți bani datorită campaniilor publicitare pe care le face.

„Pe Instagram am 1.1 milioane de urmăritori, de peste cinci ani, nu s-a mai schimbat nimic și n-am băgat niciodată bani în promovare sau în like-uri. De cinci ani, nu am mai scăzut, nu am mai urcat. Cu oamenii cu care colaborez să fac plasare de produse pe Instagramul meu, pe ei nu îi interesează câte like-uri am eu la o poză sau câte comentarii am eu la o poză.

Tocmai de asta am oprit și vederea lor. Pe ei îi interesează cum îi pot eu ajuta să devină vizibili și să își vândă produsul prin mine. Nu mă interesează nici să mă ridice cineva prin cuvinte, nici să vină și să-mi aducă tot felul de critici prin cuvinte. Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul”, mai spunea Bianca Drăgușanu, potrivit sursei citate mai sus.