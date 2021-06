Nicole Cherry a dezvăluit sexul copilului. Modalitatea haioasă prin care artista a anunțat dacă are fată sau băiat

Nicole Cherry a anunțat într-un mod haios că va deveni mamă de fetiță. Într-o fotografie în care Nicole Cherry își ține mâna pe burtică apare și pisica ei care poartă la gât o babețică pe care scrie „O să am o surioară”. Iar în descrierea imaginii, Nicole a scris: „O să avem o cireșică”.

Astffel, artista care a devenit celebră la 15 ani și a fost poreclită „Cireșica” va aduce pe lume o altă cireșică.

Nicole Cherry va deveni mamă de fetiță la 22 de ani

Vedeta a anunțat că ea și iubitul ei, Florin Popa, vor deveni părinți.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry pe rețelele sociale.

Ce diferență de vârstă este între Nicole Cherry și Florin Popa

Nicole Cherry și-a început relația cu afaceristul Florin Popa în anul 2018, după ce chiar tatăl ei i-a făcut cunoștință cu el.

Între cei doi este o diferneță de vârstă de 8 ani, însă încă de la începutul relației artista a precizat că această diferență constituie un avantaj.

„Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj”, a declarat artista într-un interviu pentru VIVA!

La puțin timp după ce au început relația, cei doi s-au și mutat împreună, iar Nicole Cherry a vorbit la Antena Stars despre cum a reacționat tatăl ei

„Îi place foarte mult de el. Îl cunoștea dinainte, cumva el ne-a făcut cunoștință. Lucrul acesta l-a făcut pe el să fie mult mai relaxat”, a declarat Nicole Cherry.

Cum a început cariera lui Nicole Cherry

Nicole Cherry a devenit cunoscută în anul 2013, pe vremea când era o puștoaică de gimnaziu. În vara anului 2013 piesa Memories răsuna la radio-uri.

„Mi-am dorit foarte mult ca „Memories' să aibă succes, însă mă aşteptam să dureze un pic mai mult. M-am înarmat cu răbdare şi putere de a merge mai departe, eram hotărâtă să îmi urmez visul până la capăt. În perioada examenelor a fost puţin mai dificil, m-am împărţit între şcoală şi studio, am avut un program foarte strict. După şcoală mergeam la studio două, trei ore, ajun­geam acasă, mă odihneam puţin şi mă apucam de învăţat pentru examen”, povestea Nicole Cherry în anul 2013 într-un interviu pentru VIVA!

Anii au trecut și puștoica a devenit o femeie senzuală.