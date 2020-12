Cum prepară Chef Sorin Bontea jumări. Juratul de la Chefi la Cuțite s-a filmat în timp ce le gătea

Cariera de bucătar a lui Sorin Bontea

Chef Sorin Bontea, în vârstă de 49 de ani, a mărturisit că a început de jos. A fost ajutor de bucătar încă din adolescență și ulterior a ajuns să gătească pe vase de croazieră.

„Când aveam 18 ani nu prea eram lăsat să gândesc. Deşi în adâncul sufletului visam să descopăr bucătăria şi să o trăiesc prin toţi porii, să cunosc culturi gastronomice diferite, să aflu specificul fiecărei ţări, să călătoresc, pe vremea aceea singurul gând pragmatic era să ajung director de complex sau şef de unitate. Cam atât de îngrădite erau visurile unui tânăr“, a afirmat Sorin Bontea, scrie onlinenwes.ro.

Acolo a învățat disciplina muncii și s-a perfecționat în arta gătitului, pentru ca ulterior să ajungă Chef la cel mai important restaurant cu specific străin din București. Până la celebritate nu a mai fost decât un pas, căci norocul avea să-i surâdă în cel mai neașteptat moment.

„Lucram într-un hotel, cel mai bun restaurant de la momentul ăla, și am fost sunat de cineva din televiziune. Nu am crezut inițial, am crezut că face mișto de mine. Credeam că e o farsă ca alea de la radio. Am zis că sun înapoi a doua zi, am dat o probă apoi. Am acceptat și am întrebat ce trebuie să fac (...) Am aflat că sunt printre cei trei aleși. M-am speriat, am avut discuții cu soția încercând să descopăr ce mă așteaptă și ce poate să iasă. Eu zic că am avut noroc”, a mai povestit Sorin Bontea, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Un detaliu mai puțin cunoscut de fani este faptul că, de-a lungul timpului, Chef Sorin Bontea a gătit pentru staruri precum Nicolas Cage, Madonna sau Jean-Claude Van Damme! Totuși, deși ar putea să își învețe copiii să ajungă pe cele mai înalte culmi în materie de artă culinară, Chef Sorin Bontea nu dorește ca vreunul dintre copiii săi să îl urmeze în carieră, pe motiv că este o meserie cu multe sacrificii.

„Nu mi-a trecut vreodată prin cap că aș putea vreodată să ajung vedetă la televizor sau să fiu vreodată cunoscut. Eu am lucrat pe vase de croazieră, nu este un secret în asta. Bucătarii nu erau bine plătiți în meseria asta pe vremuri, nu câștigam așa bine. Am început la 16 ani meseria asta.

Am avut un moment în viață în care am făcut o cerere în care am vrut să merg de la bucătărie la ospătărie, ca să câștig mai mulți bani. Mi-am sunat soția și totuși am decis să rămân la bucătărie. Dacă ești corect cu tine și cu meseria pe care o faci și dacă ești corect cu oamenii, asta contează”, a dezvăluit Chef Sorin Bontea despre trecutul său.