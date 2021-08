Cum s-au pozat Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la scurt timp după cununia religioasă: „Ce e mai frumos?”

La scurt timp după ce a devenit mireasa lui Edward Sanda și în Biserică, Cleopatra Stratan a publicat o imahgine în care apare alături de soțul ei. Nemachiată și purtând un tricou alb, Cleo strălucește datorită zâmbetului și fericirii care i se citește în priviri.

„Ce e mai frumos decât să te trezești dimineața și să vezi lângă tine omul pe care îl iubești?!”, a scris Cleopatra Stratan în dreptul imaginii în care e și soțul ei poartă ținute lejere și stau îmbrățișați.

Peste 30 de mii de fani au apreciat fotografia adorabilă a proaspeților căsătoriți.

„Un cuplu perfect. Sunteți minunați, vă iubesc”, „Să vă iubiţi mereu, sunteţi minunaţi”, „Superbi”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în dreptul imaginii publicate de Cleopatra Stratan.

Celopatra Stratan șe Edward Sanda au devenit soț și soție

Cleopatra Stratan s-au cununat recent religios cu Edward Sanda, într-o Biserică din Chișinău. Cei doi au publicat imagini de la eveniment și i-au umit pe fani prin prisma ținutelor simple pe care le-au purtat în ziua cea mare. Alături de miri s-au aflat, desigur, și părinții acestora.

Cununia religioasă vine după cununia civilă și petrecerea cu fast care au avut loc săptămâna trecută, pe 14 august.

”Tot ce pot să spun este că am avut o nuntă minunată, emoționantă și foarte relaxantă, exact așa cum ne-am dorit. Vrem să mulțumim în mod special oamenilor care au fost alături de noi, părinților, prietenilor și tuturor oamenilor dragi nouă. Ne-am simțit minunat cu voi. Love you all”, a transmis Cleopatra Stratan, după petrecerea care a atras atenția fanilor.

Cei doi poartă verighetele din ziua cununiei, în interiorul acestora fiind inscripții cu numele persoanei iubite.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

În urmă cu doi ani, Cleopatra și Edward s-au întâlnit întâmplător în același studio, fiecare înregistrând câte o piesă, ca mai apoi, în câteva luni, să iasă prima colaborare împreună, colaborare care a venit și la îndemnul lui Pavel Stratan.

”Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea.

M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit Cleopatra.

