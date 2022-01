Cum și-a construit averea Delia împreună cu soțul ei, Răzvan Munteanu. Cine "a făcut faimos pe cine"

Delia și Răzvan Munteanu sunt unul dintre cele mai frumoase, dar și cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Ei au reușit să formeze o familie puternică, sprijinindu-se unul pe altul și muncind împreună la proiectele lor.

Inițial, Delia s-a lansat în lumea muzicii făcând parte din trupa N&D, iar după a început o carieră solo, ajungând acum să fie cea mai de succes cântăreață pop din România.

Delia și Răzvan Munteanu, la podcast-ul lui Codin Maticiuc, La Mijloc

Răzvan Munteanu, în vârstă de 44 ani, s-a născut la Târgu Cărbunești și are acum afaceri în domeniul imobiliar, în Horeca, dar este și managerul Deliei, potrivit podcast-ului La Mijloc al lui Codin Maticiuc.

De-a lungul anilor, s-a zvonit că Delia ar fi devenit faimoasă datorită suportului moral, dar și financiar al lui Răzvan, și vice-versa. Pentru a dezminți toate speculațiile, cei doi au vorbit deschis despre subiect.

Delia e om de televiziune, cântăreață, cantautoare și superstar, pe când Răzvan are numeroase afaceri, precum o companie de influenceri din România, un club, un proiect de imobiliare și o afacere în Horeca.

"Cine a făcut faimos pe cine"

“Noi chiar am vorbit recent despre treaba asta pentru că am auzit, mai în glumă, mai în serios, foarte des folosită fraza asta, și în special în România se practică treaba asta. (…) Lasă-I meritele omului care a reușit să facă lucruri și dă-I și lui credit pentru ce-a făcut. Nu e ca și când mi-a influențat AND-ul în vreun fel și mi-a pus acolo la bază niște voce, niște creativitate.

Normal că funcționăm foarte bine împreună și normal că lucrăm ca o echipă și lucrurile astea influențează proiectele. Le gândim împreună, facem lucruri împreună, dar (…) mi se pare riscant să spui că (…) doar o persoană poate să te aducă în punctul ăla, în momentul ăla pare că ești neputincios. Pare că tu pe picioarele tale nu poți”, a spus Delia.

Răzvan a pus bazele Global Records atunci când a început să o managerieze pe Delia.

“Noi doi suntem unul, cam așa. Deși sună clișeic. Ne completăm extrem de bine”, a mai adăugat Delia.

După ce Delia și Răzvan au devenit un cuplu, cei doi au devenit și mai puternici pe domeniile lor de activitate, doar pentru că s-au sprijinit unul pe altul.

“Să nu se înțeleagă că nu avem merite. El are merite, eu am merite, dar lucrăm ca o echipă. Suntem familie”, a mai adăugat Delia.

“Elementul comun este că eu am știut, dacă am știut, să fac ceva bine, am făcut-o, dar doar dacă am avut un produs foarte bun. Eu nu sunt neapărat un bun manager sau un bun vânzător sau un bun organizator dacă nu am produsul respective foarte bun. În cazul de față, am avut noroc că (…) Delia este unul dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună cântăreață, și atunci a fost foarte ușor. La imobiliare la fel, și atunci mie mi-a venit foarte ușor. Astfel încât, nu știu cât e meritul meu. Nu știu dacă aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, a explicat Răzvan.

