Cum sună live vocea Cleopatrei Stratan la vârsta de 21 de ani, cu piresa Ghiță. Ea a făcut show, dar oamenii nu au fost mulțumiți

Cleopatra Stratan a fost recunoscută încă de la o vârstă fragedă pentru talentul său vocal. Ea a devenit celebră cu piesa Ghiță, însă de curând, fanii au fost dezamăgiți de prestația ei live, la un concert.

De la vârsta de trei ani, când a cântat piesa "Ghiță", a fost în lumina reflectoarelor, captivând inimile ascultătorilor cu vocea ei de copil și talentul său neobișnuit pentru o fetiță atât de mică.

Cum sună live vocea Cleopatrei Stratan la vârsta de 21 de ani, cu piresa Ghiță. Cântăreața a făcut un show live însă oamenii nu au fost mulțumiți

Acea interpretare a devenit emblematică pentru ea, marcând debutul său în lumea muzicii și stabilind standarde înalte pentru viitoarele sale performanțe.

La vârsta de 21 de ani, Cleopatra continuă să-și impresioneze fanii cu prezența sa scenică și pasiunea pentru muzică. Cu toate acestea, în ultimul timp, unele persoane din online au început să-și exprime nemulțumirea față de evoluția sa vocală. Această dezamăgire a devenit evidentă într-un concert live recent, unde a interpretat din nou melodia "Ghiță".

În cadrul sectiunii de comentarii de la clipul postat de o fană cu această piesă live, mulți oameni și-au exprimat sinceritatea în legătură cu performanța vocală a Cleopatrei. Unii au observat că vocea ei nu mai are aceeași strălucire și claritate ca în tinerețe, sugerând posibile motive sau schimbări în stilul ei de viață care ar putea influența performanța sa vocală.

Alții au fost mai îngăduitori, remarcând că este firesc ca vocea să se schimbe odată cu înaintarea în vârstă și că Cleopatra ar trebui să fie încurajată să-și continue pasiunea pentru muzică, chiar și în fața dificultăților.

Ce au spus Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre rivalitățile din America Express - Drumul Soarelui

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au povestit despre experiența pe care au trăit-o în Columbia, într-un interviu pentru Revista Viva. Concurenții au fost impresionați peste măsură de bunătatea localnicilor.

„Ne-au impresionat oamenii care împărțeau cu noi tot ce aveau din puținul lor și faptul că ne ajutau necondiționat. Mai ținem legătura cu două familii la care am stat acasă.”, au mărturisit aceștia pentru sursa citată.

De asemenea, artiștii au discutat despre rivalitățile din competiție, dar și despre noile prietenii care s-au legat între ei și alți concurenți pe Drumul Soarelui. Aceștia au declarat că s-au înțeles bine cu toți colegii din America Express, însă au mai ținut legătura cu Ionuț Rusu, George Tănase și Sonia Simionov după emisiune.

„Așa cum am zis și mai sus, noi am fost foarte prietenoși cu toate echipele și am ținut cu aliații noștri. Personal, nu prea știam pe nimeni înainte de show, poate doar ne-am intersectat de câteva ori cu unii, însă din aeroport, la plecare, ne-am înțeles cu toată lumea, la fel și în competiție. Câteodată uitam că suntem adversari! După ce am revenit cu toții, am legat o prietenie faină cu George Tănase, Ionuț Rusu și cu Sonia Simionov.”, au spus Cleopatra Stratan și Edward Sanda, potrivit Viva.