Cum va arăta nunta lui Pepe cu Yasmine și unde vor merge în luna de miere. Evenimentul va avea un concept nou și costisitor

Pepe și soția lui, Yasmine Ody, se pregătesc de marea petrecere de nuntă, după ce cununia civilă a fost una restrânsă. Pentru nunta cea mare, artistul anunță un concept inedit și costisitor, demn de cea mai imporantă petrecere din viața sa.

Pepe și Yasmine vor petrece luna de miere în avans. Cei doi vor merge în Dubai înainte de nuntă, pentru a se întoarce relaxați și bronzați, spune artistul. Invitat la XNS, Pepe a dezvăluit că la nunta lui vor ven în jur de 300 d einvitați, iar conceptul evenimentului este unul nou, unde nuntașii nu vor avea meniu, ci vor avea posibilitatea să servească orice fel de mâncare își doresc. De asemenea, Pepe spune că vor fi foarte multe momente artistice la ceea ce el a numit: „cea mai importantă petrecere din viața sa”.

Pepe și Yasmine se vor căsători religios chiar de ziua de naștere a băiatului lor.

Pepe și Yasmine vor merge în luna de miere înainte de nuntă: „Să ne întoarcem relaxați”

„Luna de miere noi o facem înainte de nuntă. Sperăm să se ducă inundațiile din Dubai. Mergem în Dubai înainte de nuntă cu 2 săptămâni, să ne întoarcem relaxați. Ai dat frumos la firma care se ocupă de nuntă, ai vorbit cu invitații, au confirmat, tu te duci să te relaxezi. Eu mi-am asumat că plătesc totul înainte. Sunt și puțin nebun, ce-i drept. O iau ca pe o petrecere. Îi fac ziua fiului meu. Firma se ocupă de absolut tot. De ținute de ocupăm noi. Nu e cu frac și papion. Dacă suntem pe margina piscinei și avem scena pe piscină și avem Lacul Cernica fix acolo, totul e creat pentru noi, de la loc de joacă pentru copii, cununia religioasă o facem acolo, tot! E vineri, 7 iunie”, a spus Pepe la Antena Stars.

Pepe nu este la prima nuntă, însă de data aceasta artistul spune că va fi o petrecere total diferită, pentru care nu se va stresa.

Pepe, despre conceptul nou de nuntă: „E sinucidere din punct de vedere financiar!”

„E diferit, până acum am știut tot ce mișcă. Acum mă duc ca un invitat. Conceptul în sine e total diferit. În primul rând nu e cu stat la masă și cu meniuri. Nu-s pauze de mese. Când vrei, mănânci. Live cooking. E sinucidere din punct de vedere financiar! E foarte scump. Sunt vreo 300 de invitați. Este cea mai importantă petrecere din viața mea. Am ales să facem nunta chiar de ziua băiatului meu. Vrei fructe de mare, ai fructe de mare. Vrei shaorma, mănânci shaorma! Tot ce vrei! Toate tipurile posibile și imposibile! Mai mult de 300 de persoane nu vrem, am zis să fie restrâns. Nu se filmeză. Programul artistic e festival. Mandinga, LA, Johny Romano, Clejanii, Silviu Andrei, Nea Mărin cu dansuri, dansuri arăbești, pentru că a mea e de origine palestiniană”, a mai spus Pepe la XNS.

