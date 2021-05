Cum vrea Oana Lis să-și mărească familia. Ce părere are Viorel Lis

Oana Lis a mărturisit într-un interviu pentru Redacția.ro că aceasta a reușit să obțină certificatul de părinte adoptiv. Astfel, soția lui Viorel Lis e pregătită să devină mamă, adoptând în curând un copil.

Oana și Viorel Lis au anunțat că în 2022 ei vor putea deveni părinți, încheiând astfel toate demersurile necesare pentru a adopta un copil. Oana Lis, în vârstă de 42 de ani, și Viorel Lis, în vârstă de 77 de ani, sunt gata să își focuseze atenția și să îi ofere toată dragostea lor unui copil.

Oana și Viorel Lis, în curând părinți

„Mi-am luat certificatul de părinte adoptator. Eu când am luat era pe doi ani. Am înțeles că s-a schimbat legea și acum e valabil cinci ani și al meu. Acum este un program pe calculator care e în funcție și de profilul meu psihologic și aștept. Am stat până la 40 de ani de ani fără copil, pot să mai aștept și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate. Sunt convinsă că la anul voi fi mămică', a declarat soția fostului edil al capitalei.

Frumoasa blondină a mai adăugat că este nerăbdătoare să devină mămică, spunând că nu are preferințe atunci când vine vorba de sexul bebelușului. Ba mai mult, Oana a spus că își dorește atât băiat, cât și fetiță, dacă le va fi îngăduit să adopte doi copii.

“O mamă care adoptă e la fel ca o mamă care naște. Poate tu-ți dorești băiat sau fată, dar ce vrea Dumnezeu. Am emoții când mă gândesc la lucrul ăsta. Mă gândesc deja că copilul deja trăiește, dar el nu știe că o să facă parte din viața mea și eu din viața lui”, a mai spus Oana, potrivit Viva.ro.

Schimbările din viața Oanei Lis

Pentru a primi așa cum se cuvine copilul pe care îl vor adopta, Oana și Viorel au început deja să facă modificări în locuință. Astfel, ei se gândesc cum să amenajeze mai bine spațiul de dragul copilului pe care urmează să îl aibă.

”Mă bucur de perioada asta și am început să fac schimbări prin casă, să fac loc în dulap. Și Viorel a cedat locul lui, acolo să doarmă copilul. Toate lucrurile astea trebuie pregătite din timp”, a mai povestit soția lui Viorel Lis.

Viorel este și el încântat de faptul că în curând familia lor se va mări și e pregătit să își cedeze camera pentru ca micuțul lor să aibă mai mult loc.

Oana nu a făcut schimbări doar în plan personal, ci și în plan profesional. De aproape 2 ani, frumoasa soție a lui Viorel Lis și-a obținut diploma în psihologie și are propriul ei cabinet. În prezent, din cauza pandemiei, aceasta a decis să țină ședințele de terapie și consiliere online.

“Este o meserie bănoasă dacă te angajezi într-un spital. Îmi doream să mă angajez undeva la stat, dar cu pandemia…m-a blocat lucrul ăsta. Salariile la stat sunt în jur de 6.000 de lei (…) Eu am un preț foarte mic, adică la mine o ședință costă 70 de lei”, a explicat Oana Lis.