“Dacă ai ceva de rău de zis, uită-te la tine!” Un model celebru, aspru criticată pentru apariția în costum de baie la doar câteva zile după naștere

Modelul Victoria`s Secret, Candice Swanepoel, și logodnicul său, Hermann Nicoli, vor deveni părinți pentru a două oară și, cu toate că supermodelul în vârstă de 29 de ani pe timpul sarcinii era lăudată pentru cât de bine arătă, surprinsă în costum de baie la doar 12 zile după ce a născut, vedetă a fost aspru criticată de cei care au văzut fotografiile cu ea.

După toate aceste păreri ce veneau din toate părțile, Candice a decis să le răspundă celor care o critică și a transmis un mesaj prin care afirmă că este mândră de felul în care arătă: “În poză sunt eu după 12 zile după ce l-am adus pe lume pe fiul meu. Dacă ai ceva de rău de zis... uită-te la ține. Oamenii pot fi atât de răi unii cu ceilalţi. Standardele frumuseţii impuse de societate sunt imposibil de atins în aceste vremuri şi nu îmi este ruşine să îmi arăt burtică după ce am născut. Sunt mândră, de fapt. Mi-am ţinut fiul 9 luni aici şi cred că am dreptul să am puţînă burtică. Şi ce dacă sunt model... Şi noi suntem oameni obişnuiţi. Lăsăţi-ne să mergem la plajă liniştiţi."

Modelul mai are un copil de un an și două luni cu logodnicul ei, Hermann, un fiul pe nume Anaca. Candice și logodnicul ei se cunosc de pe vremea când ea avea doar 17 ani și au devenit iubiți cu 12 ani în urmă. În 2015 s-au logodit, iar anul acesta au devenit părinți pentru a doua oară.