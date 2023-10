Dan Badea și soția lui, momente terifiante în Israel. Ce au pățit: „Încercăm disperați să scăpăm de acolo”

Dan Badea și soția lui, Mădălina, au prins războiul în Israel, acolo unde au mers în vacanță. Nu sunt singurele vedete care au pățit așa ceva. Raluka și Ana Baniciu au pățit același lucru.

Dan Badea și soția lui au fost prinși în plin război în Israel și au fost treziți de sirenele care anunțau bombardamentele. Asemenea tuturor, Dan Badea și soția lui au încercat să părăsească țara cât mai curând posibil.

Dan Badea și soția lui, Mădălina, prinși în Israel în timpul războiului. Ce au declarat

Dan Badea și Mădălina au fost prinși în Israel, unde a pornit un război cu bombardamente. Deși au ajuns în România, aceștia au povestit cât de dură a fost experiența aceasta pentru ei.

„Au fost niște momente cruciale în aeroport. A fost cel mai greu în momentul în care ni s-a anulat avionul. Am intrat în aeroport și absolut toate panourile de informare erau roșii ne arătau inclusiv zboruri amânate, majoritatea erau anulate și oameni disperați. Era ghișeul de info unde m-am gândit inițial să merg să întreb ce facem de aici încolo.

Erau trei cozi imense la ghișeul de informații în care oamenii țipau unii la alții, cei din spatele ghișeului țipau la cei din față și tot așa toată lumea se certa cu toată lumea. Am văzut disperarea oamenilor care erau disperați să plece de acolo, iar faptul că toate avioanele se anulează și nu mai aveau cu ce pleca, se simțeau prinși în aeroport, într-o capitală dintr-o țară prinsă în război. Știu foarte bine că atunci când o țară intră în război, capitala este vizată în primul rând, și în al doilea rând, aeroportul este o țintă”, a mai spus Mădălina Badea.

Iată ce au povestit aceștia după ce au ajuns în România:

„Am ajuns azi noapte la ora 2:00. Noi am venit din Dubai, locul unde am reușit să fugim din calea războiului și ne bucurăm să fim acasă, sănătoși. Am simțit că în sfârșit am ajuns acolo unde trebuie, mi-a reușit ceea ce încercam disperați să facem toată ziua de sâmbătă, să scăpăm de acolo și să ajungem acasă la copil și cu atât mai mult să știm să apreciem liniștea pe care o avem zi de zi la noi în țară și faptul că suntem sănătoși cu toții alături de familiile noastre”, a povestit Mădălina Badea la Antena Stars, potrivit viva.ro.

Clipele de groază pe care Raluka și Ana Baniciu le-au petrecut în timpul bombardamentelor din Israel

Terifiați de ceea ce se întâmplă, cele două prietene împreună cu Edy Kovacs s-au adăpostit în buncăr de fiecare dată când se auzeau sirenele. Conform declarației Ralukăi de pe Instagram, în buncăr au auzit cea mai puternică explozie din viața ei.

În jurul orei 19:30, „exact în momentul în care Ana ar fi trebuit să scoată pastele de la fiert, se aude mare sirenă fix lângă blocul nostru. Am fugit până în buncăr, am alergat până jos în buncăr, iar din momentul ăla am numărat vreo opt explozii extrem de puternice și ăla a fost și momentul în care chiar m-am panicat cu adevărat” a povestit Raluka pe Instagram.

După clipele de coșmar prin care au trecut, acestea au ajuns în România în siguranță, dar cu temeri foarte mari pentru ceea ce se întâmplă în lume.

„O experiență ciudată, normal trebuia să mergem la concert la Bruno Mars, să ne distrăm împreună cu Edy și cu Ana pentru că ăsta era cadoul nostru de nuntă, dar din păcate n-a fost să fie, mă bucur că suntem acasă, că e toată lumea ok” a mai povestit Raluka.

Cu toate acestea, se pare că Ana Baniciu a postat o poză din vacanță împreună cu Raluka în costum de baie. Comentariile nu au încetat să apară cu privire la corpul Ralukăi, Ana acoperindu-i burtica subtil printr-o îmbrățișare și o eșarfă.