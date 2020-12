Dan Bittman a confirmat desparțirea de Liliana Ștefan. Cine e femeia cu care s-a iubit timp de 25 de ani

La rândul ei, Liliana a făcut și ea un anunț pe pagina sa de Facebook:

“Dragi prieteni (și urmăritori), vreau să scriu azi despre pasiune. Din păcate, covid ne-a stricat planurile multora dintre noi. Nu m-a ocolit nici pe mine, iar proiectele artistice pentru copii la care am lucrat enorm cu pasiune eu și colegii mei, au trebuit să fie puse pe hold o vreme. Probabil că atunci când va fi posibil vom reveni. De aceea am folosit ultimele 12 luni pentru a consolida și șlefui alte resurse personale și activități pe care le-am lăsat deoparte, sperând să vină și vremea lor cândva. Timpul nu a mai avut răbdare, așa că din nou am urmat pasiunea. Cei care ma cunosc personal indeaproape m-au sprijinit si incurajat, asa ca iata jurnalul de bord: 1.din toamna aceasta sunt boboc anul I la Psihologie si 2. am reusit sa-mi obtin diplomele necesare ca terapeut in terapii complementare”, anunța Liliana Ștefan.

La vârsta de 50 de ani, Liliana a simțit că are nevoie de o schimbare și în toamna anului 2020 a devenit din nou studentă. Ea a povestit fanilor ei într-o postare pe Facebook că este anul I la Psihologie. Ea s-a bucurat de timpul din pandemie pentru a se focusa pe viața ei profesională.