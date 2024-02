Dan Ciotoi, noi declarații după ce a fost operat de urgență. Cum se simte cântărețul și ce a declarat

Dan Ciotoi a exprimat primele sale observații după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență. Artistul, care a fost recent diagnosticat cu o afecțiune gravă, a vorbit despre starea sa de sănătate după operația care i-a salvat viața.

În ultimul timp, Ciotoi a fost în mare parte internat în diverse spitale, dar acum se simte bine și a anunțat că va relua concertele începând din luna martie.

Dan Ciotoi, primele declarații după ce a fost operat de urgență. Cum se cimte cântărețul și ce a declarat

În cadrul declarațiilor sale, artistul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de colon. După o perioadă de internare într-un spital din Târgoviște, unde inițial i s-ar fi spus că nu are nimic grav și ar fi fost lăsat să plece acasă, Dan Ciotoi a căutat o a doua opinie medicală. A aflat atunci că se confruntă cu o boală gravă, iar viața i-a fost pusă în pericol.

Citește și: Dan Ciotoi, diagnostic crunt! Artistul a fost operat atât în decembrie, cât și în ianuarie: „Mi-a salvat viața în ultima clipă”

Dan Ciotoi a dezvăluit detaliile dramatice ale situației sale, menționând că a fost aproape să-și piardă viața. După operația de urgență, care a durat mai mult din cauza unei fisuri în intestin, artistul se simte acum foarte bine. A menționat că boala sa a fost în stadiul doi și nu s-a extins în organism.

"Am avut cancer de colon. Obstrucție pe intestinul gros. Am fost internat câteva zile și mi-au dat drumu acasă că sunt bine. A doua zi mi-a fost rău și am căutat alt medic. Mi-a făcut un CT și urgent după CT m-a trimis la operație. A zis că sunt foarte grav. Pe 11 ianuarie m-am operat. Operația a durat mult pentru că am ajuns puțin cam târziu și s-a fisurat un intestin și a trebuit să curețe acolo, să nu se întâmple... din asta se poate murit. Dacă treceau mai multe ore și se mai fisura un intestin, sau era fisura mai mare, nu mai trăiam. Am fost la limita vieții cum s-ar zice.", a spus Dan Ciotoi la Star Magazin, potrivit spynews.ro.

Citește și: Dan Ciotoi a fost operat de urgență. Artistul a fost internat din cauza problemelor de sănătate

"Am fost la faza a doua de cancer, adică nu s-a extins nicăieri. Am ieșit cu bine din operație. Am stat 10 zile în spital. Acum sunt foarte bine. Am o pungă și pe la sfârșitul lui februarie mă întorc înapoi și îmi vor reface circulația normală. Trebuie să am grijă să nu mănânc la întâmplare, am o dietă. Nu am voie să mănânc carne de porc, de vită, să mănânc pesște și pui și cât mai mult supe și ciorbe. Brânză, iaurt și cât mai multe legume și fructe.", a mai spus Dan Ciotoi.