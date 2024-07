Dana Budeanu, mesaj tăios pentru Selly, după incidentele de pe scena "Beach, please!". "Sunt o mamă care..."

După incidentele de la festivalul din Costinești “Beach, Please!”, Dana Budeanu a reacționat imediat și l-a criticat pe Selly, organizatorul evenimentului, pentru comportamentul artiștilor de pe scenă.

Dana Budeanu, celebrul designer de modă care e deja cunoscută pentru felul său de a fi, mereu transparentă și tranșantă, a reacționat imediat atunci când a aflat ce s-a întâmplat la “Beach, Please!”.

Dana Budeanu l-a criticat aspru pe Selly pentru incidentele de la “Beach, Please!”

Designerul de modă a dorit să comenteze în special faptul că unul dintre artiști, Wiz Khalifa, a urcat pe scenă fumând o țigară cu cannabis. Celebrul rapper a fost reținut de forțele de ordine abia după încheierea show-ului său pe scena festivalului.

Citește și: Reacția lui Selly după ce pe scena festivalului pe care l-a organizat, "Beach, please", a urcat Andrew Tate. "Nu am știut că.."

Articolul continuă după reclamă

Selly a povestit ulterior că el împreună cu echipa sa au avut grijă să îi anunțe pe artiștii invitați că drogurile de orice fel sunt interzise la noi în țară și că, mai mult, el promovează o campanie anti-drog.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, se pare că Wiz Khalifa nu a știut toate detaliile și și-a aprins un joint pe scena festivalului, bucurându-se de publicul larg care l-a aclamat.

Citește și: Selly, al doilea bolid de lux achiziționat în mai puțin de un an. Cum arată și cât a costat Maybach-ul la care mulți doar visează

La acest festival de la malul mării din Costinești au participat peste 100.000 de tineri, majoritatea adolescenți. Mulți au venit să îl vadă special pe Wiz Khalifa și pe Travis Scott. Festivalirii au avut parte de multe surprize neplăcute atunci când vine vorba de comportamentul invitaților pe scenă.

Wiz Khalifa a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deținere de droguri de risc fără drept. Acest incident a atras atenția multor vedete, dintre care unele care au fost prezente la festival, iar altele care au aflat veștile proaste din media.

Dana Budeanu i-a transmis un mesaj aspru lui Selly pentru felul cum a gestionat situația.

„Dragă Selly, Eu sunt mama a două fetițe, care anul acesta împlinesc 20 de ani! Nu s-au drogat niciodată (să mă simt prost, așa cum trebuia să mă simt când, la vârsta lor, eram studentă tot la Londra ca și ele astăzi și foarte mulți dintre colegi și profesori ori fumau ‘joint’ ori se drogau? NICIODATĂ!) Eu sunt o mamă care m-am luptat cu ceea ce tu azi definești ca fiind ‘generația mea’! Din generația ta fac parte și ele și-ți spun că BA DA, SE POATE MURI DE LA UN JOINT! O pastilă, un fum, o linie, E DOAR UN ÎNCEPUT AL UNUI DRUM FĂRĂ DE SFÂRȘIT, CĂ AȘA SUNT DEPENDENȚELE ASTEA NENOROCITE… FĂRĂ DE SFÂRȘIT! Am să-ți povestesc (PENTRU CĂ TE CONSIDER UN COPIL, MAI ALES ÎN URMA ACESTEI AFIRMAȚII), așa cum le-am povestit și lor printre altele, cum am făcut eu cunoștință cu fenomenul drogurilor!

Eram studentă în primul an și locuiam în campus, firește! Într-o zi, pe etajul DE FETE, acolo unde stăteam (așa era în castelul ce ne era campus acum 27 de ani) am auzit un țipăt ascuțit! Am ieșit pe culoarul superb lambrisat și plin de picturile ce-i portretizau pe făuritorii locului în care mă aflam și am văzut-o pe colega mea de la facultatea de muzică pe jos. M-am apropiat și o altă colegă din spate a urlat: DON’T TOUCH HER, SHE ODD! Am întrebat ce? Ce are la gură? NU ȘTIAM CE ÎNSEAMNĂ OD (OVERDOSE)! Nu auzisem în viața mea acest termen! În foarte puțin timp a venit o ambulanță și a luat-o… MOARTĂ! Era studentă și urma să devină cântăreață de operă. AVEA 19 ANI… cât au fetițele mele! Încercase ceva cu alți colegi! Ei au supraviețuit, EA NU!

Puterea exemplului în lumea minunată a copiilor, dragă Selly, înseamnă TOTUL! Și la 18 ani ești tot un copil și e superb că este așa! NU AI CAPACITATEA DE A DISCERNE TOTAL ȘI MATUR MEREU! Dacă vezi un drogat pe scenă, care trage sau fumează în fața ta și nu cade lat MORT jos, crezi că așa poți fi și tu! Nu este așa deloc! Când fetițele mele au împlinit 13 ani, am invocat un check-up într-un spital din București (ajutată de personal firește) și am trecut cu ele dus-întors prin secția de toxicologie, acolo unde, legați de paturi, cu ușile la perete, stau în sevraj, DROGAȚII! Când am ajuns în mașină m-au întrebat: mamă, ce boală aveau oamenii aceia? A? ACEIA? A, aceia sunt oamenii care se droghează! N-am dezvoltat atunci, însă impactul a fost major!

Nu o să dau aici lecții de parenting, nu sunt în măsură și cred că fiecare își crește copilul așa cum consideră! EU M-AM LUPTAT ENORM PENTRU COPILĂRIA LOR, PENTRU ADOLESCENȚA LOR, PENTRU VIAȚA LOR! M-am luptat și am reușit să cresc copii fără telefoane, fără social media, fără droguri, fără gheare la 15 ani, fără gene tot atunci, FĂRĂ MULTE! M-AM LUPTAT PENTRU CA MAI TÂRZIU ELE SĂ ȘTIE SĂ LUPTE SINGURE! Și astăzi ȘTIU! SUNT PUTERNICE! SUNT VII! SUNT CURIOASE! NU SUNT PLICTISITE DE VIAȚĂ! NU AU NEVOIE SĂ SE PĂCĂLEASCĂ DESPRE REALITATE CU O PASTILĂ SAU O ȚIGARĂ! TRĂIESC! SUNT FERICITE MEREU! ȘTIU ADEVĂRUL ȘI NUMAI ADEVĂRUL! Viața, dragă Selly, MERITĂ TRĂITĂ! Nu e vina ta că ăla a fumat pe scenă, e vina celor care nu l-au dat jos pe loc, ca puterea exemplului SĂ EXISTE! Nu e vina ta că lumea se droghează, FIREȘTE, însă atunci când publicul la ceea ce faci tu este MAJORITAR MINOR, TU TREBUIE SĂ FII MAJOR! UN JOINT POATE UCIDE…REALITĂȚI, PERCEPȚII, SENTIMENTE, ADEVĂRUL ȘI CHIAR UN ORGANISM SENSIBIL! Doar UN JOINT'! Drogurile sunt SCĂPAREA CELOR SLABI! CITIȚI CA SĂ ȘTIȚI SĂ GÂNDIȚI!', a scris Dana Budeanu în mediul online, după ce a fost în stare de șoc atunci când a aflat că tânăra murise din cauza drogurilor.

Citește și: Wiz Khalifa, ridicat de poliție după ce a consumat substanțe interzise pe scena de la Beach, please! Ce s-a întâmplat