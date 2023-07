Ce i-a cerut soțul Danei Roba, chiar din închisoare. Daniel Balaciu îi trimite întruna mesaje: „Încă are speranțe”

Dana Roba a făcut câteva declarații despre bărbatul care a torturat-o până aproape de moarte și care încă îi este soț până la pronunțarea divorțului. Daniel Balaciu, care se află momentan la închisoare, i-ar trimite mesaje mamei fetițelor sale prin intermediul rudelor.

Make-up artista a primit o nouă șansă la viață, după ce a stat trei săptămâni la terapie intensivă. Acum aproape o ună, soțul ei a atacat-o, într-o noapte, cu un topor desfigurându-i zona capului și mâinile. În prezent, bărbatul se află la închisoare, însă tot nu-i dă pace Danei Roba.

Ce i-a cerut soțul Danei Roba, chiar din închisoare. Daniel Balaciu îi trimite întruna mesaje

Cel care aproape i-a luat viața speră la o nouă împăcare cu mama fiicelor sale, Celine și Chantal, însă Dana Roba nici nu vrea să audă de așa ceva. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, make-up artista susține că Daniel Balaciu încă îi trimite mesaje prin intermediul rudelor, unde a făcut și câteva mărturisiri șocante, cum că „dacă ar fi vrut să o omoare, ar fi făcut-o, însă nu a vrut”. Vedeta crede că ar putea fi o strategie pentu a avea parte de custodia copiilor sau de a primi o pedeapsă mai blândă.

„El încă are speranțe că mă împac cu el. Este nebun omul! Are o nebunie fanatică. Îi spune fratelui său că el chiar vrea să se împace cu mine. I-a spus: `Vreau să mă împac cu Dana. Eu dacă voiam să o omor, chiar o omoram, dar nu am vrut.`

Asta mi-a transmis și fratele lui că nu ar fi vrut să mă omoare. Înainte cu cinci zile de bătaie s-a dus la secția de poliție și le-a spus polițiștilor să mă convingă să nu divorțez. E nebun de-a dreptul!

Dacă este o strategie să se împace cu mine să nu piardă custodia fetițelor nu îi va merge. M-a informat avocatul că dacă ar fi să-l iert, ceea ce nu se va întâmpla, el va trebui să plătească oricum.

Părțile se pot împăca, dar agresorul plătește fapta. Eu am depus actele de divorț pentru liniștea copiilor mei. Copiii mei s-au săturat să audă cum el mă înjură și mă blesteamă.

Pozele și videoclipurile pe care eu le voi pune pe stick și le voi aduce în instanță îi va convinge pe judecători să îmi dea divorțul fără acordul lui. Nici nu-mi bat capul că nu pot obține divorțul repede. De custodie nici nu mai vorbesc”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.

În plus, Dana nu vrea ca nimeni din familia soțului ei să le vadă pe Celine și Chantal, fetele ei până nu-și recuperează cei 20 de mii de euro.

„Nu o să îl iert niciodată pe Daniel. Să stea la închisoare cât mai mult, să înfunde pușcăria! Tot răul pe care mi l-a făcut i-l va întoarce Dumnezeu însutit.

Nu voi lăsa pe nimeni din familia lui să vadă fetițele până nu îmi recuperez banii. Să îmi recuperez banii și apoi pot să vină foștii mei socrii la mine. Eu sunt o femeie deschisă și foarte realistă, dar nu accept mizerii. Până nu-mi dau banii, nu voi fi prietenă cu nimeni! După ce-mi dau banii, voi fi certată doar cu Daniel, atât”, a mai precizat Dana Roba, pentru sursa citată anterior.

Ancheta se află în desfășurare, în timp ce perchezițiile au început deja: „Vor fi percheziționate locuințele noastre săptămâna această și cealaltă. Va fi percheziționată casa, apartamentul cumnatului meu și apartamentul socrilor mei”, a mai susținut Dana Roba.

Soțul Danei Roba, cunoscut pentru alte fapte negative. Bărbatul ar fi condus fără permis 10 ani

„El era un om foarte calculat. Daniel era cel mai bun pokerist din Timișoara. El, de la 21 de ani la 30 de ani, a făcut o grămadă de bani din poker. A condus 10 ani fără permis. Pe mine aproape că m-a bătut și când m-am înscris la școala de șoferi. După ce am luat permisul îi venea să mă omoare. Toată lumea din zonă știa că el conduce fără permis că se mai și lăuda. Toată zona Șagului din Timișoara știe că el a condus 10 ani fără permis. El a avut și mașină pe numele lui, dar el minte și spune că nu a condus în perioada aceea”, a menționat make-up artistul, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Când se va întâlni cu soțul ei în sala de judecată, vedeta are deja un plan bine pus la punct: „Eu o să spun în sala de judecată acest lucru. Mai am și alte lucruri pe care le știu despre el și nu mint. Dacă o să mă pună judecătorul să jur cu mâna pe Biblie, o să jur”, a fost mesajul Danei Roba, pentru sursa menționată.

Se pare că ea nu se mai înțelegea de câteva luni bune cu soțul ei. Bărbatul devenise agresiv verbal și o amenința adesea că o va omorî. Mai mult, vedeta a recunoscut că nu s-a temut doar pentru viața ei, ci și pentru a fetițelor sale.

Totodată, în urma investigațiilor, doctorii i-au explicat că a rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, în urma traumelor suferite.

„Astăzi am fost la primul control neurochirurgical. Cu bucurie în inimă îi mulțumesc Lui Dumnezeu că după multe resuscitări în timpul operației, și două zile de comă, încă sunt în viața, iar cu părere de rău, vă spun că am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții.

Momentan nu pot să îmi pun batic pe cap, pentru că mă ustură operațiile, dar când se vor vindecă, îl voi pune iar cu cea mai mare bucurie. Partea stânga a capului îmi este amorțită… Îmi doresc foarte mult să găsesc un medic chirurg ortoped în România și să mă opereze cât de curând. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că a fost cu mine, în cea mai grea încercare a vieții mele.

El a luptat pentru mine, și mi-a dat viața. M-a întors acasă, în brațele fetițelor mele", a fost mesajul transmis de Dana Roba, după ce a fost consultată de un medic specialist.