Dana Roba, pregătită să își facă dreptate. Câți bani îi cere soțului care a agresat-o: „Îmi va plăti..”

Dana Roba este decisă să îi ceară soțului care a agresat-o daune în instanță, pentru a i se face dreptate, în urma atacului brutal. La ce sumă s-a gândit vedeta și ce acuzații îi aduce lui Daniel Balaciu. Acesta i-ar fi furat și bani din casă.

Dana Roba traversează în continuare o perioadă dificilă, de recuperare, după atacul brutal cu ciocanul venit din partea soțului și tatăl celor două fetițe ale sale, Daniel Balaciu. Make-up artistul a fost recent externată din spital și încearcă să revină, treptat, la viața de dinainte de trauma suferită.

În prezent, Dana Roba cere să i se facă dreptate și nu are de gând să îl ierte pe cel care a mutilat-o pe viață. Vedeta a dezvăluit că are de gând să perceapă în instanță daune morale, dorindu-și să fie despăgubită pentru întregul incident nefast.

Dana Roba este decisă să îi ceară soțului care a agresat-o daune în instanță

În urmă cu câteva zile, Daniel Balaciu declara că regretă că a agresat-o pe soția lui și mărturisea că nu o va mai lovi niciodată. Dana a punctat că este convinsă că bărbatul și-a premeditat fapta, lovind-o fără milă în timp ce dormea, și astfel nu crede că soțului ei îi pare rău pentru cele întâmplate.

Dana Roba, care se recuperează cu greu în urma atacului, este decisă să ceară, în instanță, despăgubiri materiale și morale bărbatului care a agresat-o. Aceasta a punctat că a rămas mutilată, iar cheluielile pentru operațiile de refacere sunt costisitoare.

„La finalul procesului voi cere (daune n.r). El îmi va plăti despăgubiri materiale și morale în valoare de 200.000 de euro. Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare.

Mi-a dat cu ciocanul, dar eu n-am luat 8 ciocane, am luat de fapt vreo 30 de ciocane. Prima oară a zis că m-a lovit de trei ori cu ciocanul, apoi, s-a sucit, dar eu, în total, am luat cel puțin 30 de ciocane.

Când m-am internat de urgență, medicii m-au operat la cap, acolo erau problemele grave, dar mă doare foarte rău și piciorul, este negru de la lovituri, mi-a distrus tendoanele cu ciocanul, trebuie să fac un RMN, mă costă în jur de 1.400 de lei.

Măcar de nu-mi lua banii din casă, cei 30.000 de euro, acum aveam bani ca să mă tratez, nu trebuia să mai rog oamenii să-mi trimită bani în cont, să mă ajute pentru cele trei operații, care costă în jur de 10.000 de euro”, a declarat Dana Roba, potrivit playtech.ro.

Dana Roba se luptă să se descurce. L-a acuzat pe soț că i-ar fi furat toți banii din casă

Dana nu poate lucra, având în vedere că în situația în care se află nici măcar nu poate mânca de una singură, având ambele mâini în ghips.

„Nu pot să iau nimic în mână, n-am putere ca să prind un obiect. Mă mai ajută bona, ea îmi dă cu lingurița, am și niște prietene, care mai vin, dar multe ore stau singură, iar dacă poftesc la ceva nu pot mânca.

Am slăbit, de la 64 de kg, cât aveam înainte de incident, la 50 de kilograme. Vin să mă verifice și cei de la Protecția Copilului ca să vadă în ce condiții stau fetele mele(..) Am fost la un pas de cazul Elodia Ghinescu”, a mai declarat aceasta.

Ce a declarat soțul Danei Roba

În declarația din dosar, Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, a făcut o serie de declarații controversate.

„În acel moment, Dana a început să mă amenințe cu interlopii și mi-a fost frică că vor veni să mă omoare. Regret ceea ce am făcut și nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea. Dar vreau să se știe că ce s-a întâmplat a fost în legitimă apărare din cauza faptului că am fost provocat.

Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază, ea mi-a distrus familia. În toată perioada în care am fost împreună nu i-am dat nicio palmă”, a spus Daniel Balaciu.