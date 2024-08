Dani Mocanu, implicat într-un accident rutier de curând. A lovit un cal și și-a avariat bolidul de lux. Cum se simte

Dani Mocanu a suferit un accident rutier într-o localitate și și-a avariat bolidul de zeci de mii de euro. Cântărețul de manele a lovit un cal.

Dani Mocanu a făcut un clip video pe TikTok unde a arătat oamenilor ce i s-a întâmplat. Dani Mocanu, cunoscutul manelist, a fost implicat recent într-un accident rutier care a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

Dani Mocanu, accident rutier de curând. A lovit un cal și și-a avariat bolidul de lux. Cum se simte el și ce s-a întâmplat

Incidentul s-a petrecut în toiul nopții, pe un drum național dintr-o comună, când artistul se deplasa cu mașina sa de lux, un BMW, evaluată la zeci de mii de euro. În mod neașteptat, un cal a pătruns pe carosabil, iar impactul a fost inevitabil. Din fericire, deși vehiculul a suferit avarii serioase, Dani Mocanu a scăpat nevătămat.

Accidentul a avut loc într-o zonă intens circulată, unde prezența animalelor domestice pe drumuri reprezintă un risc constant pentru șoferi. Calul a apărut brusc în fața mașinii, iar artistul nu a avut timp să reacționeze pentru a evita coliziunea. Impactul a avariat grav partea stângă a mașinii, în special aripa din față, ceea ce înseamnă că reparațiile vor fi costisitoare, potrivit spynews.ro.

Articolul continuă după reclamă

Imediat după incident, autoritățile au fost chemate la fața locului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, verificând dacă au fost respectate toate regulile de circulație și dacă proprietarul calului poate fi identificat. De asemenea, o ambulanță a fost trimisă la locul accidentului pentru a asigura că nimeni nu a fost rănit, deși, din fericire, nu a fost nevoie de intervenții medicale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dani Mocanu a ales să împărtășească evenimentul cu fanii săi printr-un videoclip postat pe TikTok, în care a prezentat imagini de la locul accidentului. În videoclip, manelistul a fost văzut examinând daunele mașinii sale și făcând remarci ironice despre ghinionul său. „Doar mie mi se poate întâmpla așa ceva! Cel mai ghinionist om sunt”, a spus el cu un ton amar, dar umoristic, exprimându-și frustrarea față de situația neprevăzută.

Citește și: Dani Mocanu, implicat într-un incident rutier pe Autostrada A1. Cum arată bolidul de lux care a suferit daune semnificative

Dani Mocanu a ieșit din arestul la domicilui

Cazul care l-a condus pe Dani Mocanu și fratele său, Nando, în detenție a avut loc în luna august 2022, când cei doi au fost implicați într-o agresiune brutală asupra unui bărbat la o benzinărie. Inițial, manelistul a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce fratele său a rămas în detenție în închisoare.

Citește și: Dani Mocanu, criticat pentru că a filmat un clip în casa lui Nicolae Ceaușescu, alături de multe femei. Cum a apărut pe Facebook

În toamna anului trecut, după peste un an de izolare la domiciliu, magistrații Tribunalului Argeș au hotărât să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu această hotărâre, Dani Mocanu a obținut libertatea, dar este obligat să respecte diverse condiții, printre care să nu intre în contact cu victima sau cu membrii familiei acesteia, să nu părăsească limita teritorială a orașului și să nu comunice în niciun fel cu inculpații din dosar.

"Solutia pe scurt: 1. În baza art.242 alin.2 C.pr.pen., combinat cu art.208 C.pr.pen., art.214 C.pr.pen. şi art.215 ind.1 alin.7 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul MOCANU DANIEL, prin Încheierea nr. ******, pronunţată în dosarul nr. 4112/109/2022, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeş, rămasă definitivă prin încheiere penală nr. 89/C/CC/DL din data de 01.09.2022 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În baza art.215 al.1 C.pr.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul judiciar în faţa căruia se află cauza ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin.2 C.pr,pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului ...; b) să nu se apropie de persoanele vătămate ****, **** sau de membrii familiilor acestora, de inculpaţii.", se arată în documentul oficial.