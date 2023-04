Dani Oțil deține un restaurant în centrul Capitalei. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o porție de cartofi prăjiți

Dani Oțil nu este doar o față cunoscută și apreciată pe micile ecrane, ci și un bun antreprenor. Acesta deține un restaurant în Capitală, alături de un asociat, având grijă ca lucrurile să meargă ca pe roate zilnic, fiind atent atât la angajați, cât și la clienți, potrivit Libertatea.

Citește și: Dani Oțil a avut un spectator special la cursele de mașini. Cum a fost surprins micuțul Tiago încurajându-și tatăl

Cât costă un preparat în restaurantul lui Dani Oțil din centrul Capitalei

Fiind apreciat printre telespectatori, oamenii care au auzit de existența locației abia așteaptă să calce pragul restaurantului. Cu toate acestea, înainte de a ajunge să mănânce acolo, trebuie să știe cam cu ce buget să plece de acasă.

Potrivit meniului studiat de către cei de la Click, se pare că restaurantul prezentatorului TV se bucură de o gamă largă de preparate, prețurile fiind la fel de diversificate. Printre bucatele din meniu se numără burgerii, pastele, pizza, aperitivele exclusiviste, fructele de mare sau chiar clasicii cartofi prăjiți, potrivit sursei citate.

Pentru persoanele care sunt tentate de burgerul de vită cu cartofi prăjiți, trebuie să fie pregătiți să plătească suma de 48 de lei, potrivit Click. În schimb, dacă dorim doar o porție din clasicii cartofi, atunci vom fi nevoiți să scoatem din buzunar suma modică de 16 lei, având posibilitatea de a alege dacă îi vrem condimentați cu pătrunjel și usturoi.

Aici poți găsi imaginea cu meniul din restaurantul lui Dani Oțil:

Se pare că un preț mai piperat este cel al mușchiului de vită, care se ridică la suma de 46 de lei per 100 de grame. Cu toate acestea, meniul variat face ca preparatele să fie accesibile pentru toate buzunarele, dar și pentru toate gusturile și categoriile de vârstă, așa cum am văzut cu clasicii cartofi prăjiți.

Pe lângă meniul pentru adulți, există și câteva feluri pentru cei mici. Este vorba despre mini pizza sau chiar mini burgeri, care pot fi comandate și acasă, potrivit sursei citate.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a defilat într-o rochie extrem de scurtă, în brațe cu micuțul Tiago. Cum a reacționat Dani Oțil

Dani Oțil, declarații emoționante despre tatăl lui

Dani Oțil a oferit declarații emoționante despre tatăl său și modalitatea prin care el își arăta iubirea și afecțiunea față de el și de fratele său. Matinalul avea doar 12 ani când tatăl său s-a îmbolnăvit și a fost atent la transformarea emoțională pe care a suferit-o în urma bolii.

Pornind de la întrebarea lui Damian Drăghici: „cum ți s-a schimbat viața după ce ai devenit părinte?”, Dani Oțil și-a amintit de tatăl său, vorbind cu multă emoție:

„Pe tata nu l-am văzut niciodată cu o lacrimă în ochi. Dar după ce am descoperit că a avut o criză de sciatică, a fost blocat la pat vreo 2-3 luni și depindea de noi să-l ridicăm și să-l punem la loc. Nu a avut vreo operație, dar tata, fiind un om care cară doi saci în spate, dintr-o dată s-a găsit inutil societății. Am văzut, după ce a început să funcționeze ca un om normal, un alt tată. Și acum încerc să mă văd și eu tot cam acolo. Tata lăcrima la filme, dacă se povestea ceva emoționant la masă și nu se ascundea. Nu cred că ne iubea mai mult (n. red. după ce și-a revenit la normal), dar se vedea că ne iubea. Nu exista să te mângâie sau ceva, dar se vedea în mișcările lui. Am simțit după șocul ăsta.”, a declarat Dani Oțil, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Citește continuarea articolului aici:

Jean și Dinu Gavril, dezvăluiri în noul episod Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express. Dă PLAY și vezi